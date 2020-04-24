Porsche, Eski 911 Modellerine Bilgi-Eğlence Ekranı Sunuyor

Porsche, büyük bir hayran kitlesi olan 911 serisini klasik araçlarına günümüzün teknolojisini taşıyacak bir adım attı. Şirket, klasik 911 araçlara özel bilgi ve eğlence sistemi geliştiridi.

Porsche, ürettiği araçlarla dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip durumda. Porsche’nin yarattığı bu hayran kitlesinde en büyük pay, bir efsane olan 911’e düşüyor. Birçok insan 911 serisinin klasik modellerinin yanında 911 Turbo S gibi modern modellerini de fazlasıyla seviyor.

Büyük bir hayran ve kullanıcı kitlesi olan klasik 911’lere, Porsche tarafından yeni bir hizmet sunuluyor. Porsche, klasik 911’ler için modern bir bilgi ve eğlence ekranı geliştirdi. Söz konusu sistem, klasik 911'lere özel olarak tasarlandı.

Klasik 911’ler günümüzün teknolojisi ile buluşuyor

Porsche Klasik İletişim Yönetimi (PCCM) olarak isimlendirilen yeni sistem, eski klasikler için küçük bir ekran tasarımıyla geliştirilirken, daha genç klasikler için büyük bir ekranla geliştirildi. Boyutlarından bağımsız olarak her iki sistem de Apple CarPlay, CarPlay, DAB+, Bluetooth bağlantısı ve navigasyon özelliklerine sahip durumda.

Büyük ekranı olan sisteme PCCM Plus ismi verildi. 7 inçlik bir dokunmatik ekranla gelen sistem tak ve çalıştır olarak geliştirildi. PCCM Plus için geliştirilen teknoloji sayesinde 911 sahipleri, Porsche’nin en yeni navigasyon sistemlerinden ve rota rehberliğinden faydalanabiliyor.

Klasik 911’ler için hazırlanan küçük ekranlı PCCM, PCCM Plus seviyesinde olmamakla beraber sürücülere önemli özellikler sunuyor. 3.5 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen PCCM DAB+ ve Apple CarPlay desteğine sahip durumda. Porsche'nin klasik stereo sistemlerinden yola çıkılarak geliştirilen tasarımda kontroller, döner düğmeler ve fiziksel düğmelerle sağlanıyor.

Porsche’nin klasik 911 araçları günümüzün teknolojisi ile birleştiren PCCM ve PCCM Plus bilgi ve eğlence ekranı teknolojisi opsiyonel satışa çıkarıldı. 3.5 inç ekrana sahip PCCM 1.551 dolar(yaklaşık 10.840 TL), 7 inç ekrana sahip olan PCCM Plus ise 1.731 dolar(yaklaşık 12.100 TL) fiyatla klasik 911 kullanıcılarına sunuldu.