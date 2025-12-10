[2-9 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 2-9 Aralık tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta bir kez daha, geçtiğimiz haftalarda uzun süre zirveyi bırakmayan EA SPORTS FC 26 yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (2-9 Aralık)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ - ARC Raiders 39.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) Battlefield 6 69.99$ - Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50) Grand Theft Auto V Enhanced & Great White Shark Card 44.99$ 19.79$ (-%56) Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65) Football Manager 26 49.99$ - Red Dead Redemption 2 59.99$ - Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) Total War: WARHAMMER III 49.99$ 12.49$ (-%75) The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90) Farming Simulator 25 19.49$ - Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails 12.49$ 11.24$ (-%10) Hogwarts Legacy 59.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.