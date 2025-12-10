[2-9 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 2-9 Aralık tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta bir kez daha, geçtiğimiz haftalarda uzun süre zirveyi bırakmayan EA SPORTS FC 26 yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (2-9 Aralık)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Grand Theft Auto V Enhanced & Great White Shark Card
|44.99$
|19.79$ (-%56)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Total War: WARHAMMER III
|49.99$
|12.49$ (-%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Farming Simulator 25
|19.49$
|-
|Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails
|12.49$
|11.24$ (-%10)
|Hogwarts Legacy
|59.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.