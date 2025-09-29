Tümü Webekno
2 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'e birçok teknolojik ürün geliyor. Bu hafta A101'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünleri sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Zincir marketler, düzenli olarak teknoloji ürünleri mağazalarına getirerek fiyatların uçtuğu şu günlerde kullanıcıları çok sevindiriyor. Bu konuda en öne çıkan mağazalardan biri de kuşkusuz A101. A101’e her hafta uygun fiyatlı yeni teknolojik ürünler geldiğini görüyoruz. Peki bu hafta A101’de neler var?

Bu içeriğimizde 2 Ekim 2025 tarihli A101 "Aldın Aldın" Kataloğundaki ürünlere bakacağız. Perşembe günü itibarıyla farklı farklı türlerden uygun fiyatlı birçok ürünü Türkiye çapındaki A101 mağazalarında göreceğiz. Gelin bu ürünlere yakından bakalım.

A101 2 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler

an

VOLTA VM6 elektrikli moped

  • 25 km/sa azami hız
  • 1000W motor gücü
  • 4,4 Nm tork
  • Geri sürüş modu
  • 116 kg ağırlık
  • Önde disk fren, arkada kampana fren
  • Fiyatı: 59.990 TL

VOLTA markalı VM6 modeli bu hafta itibarıyla A101 mağazalarında yerini alacak. 4 tekerlekli, şehir içinde kullanılabilecek bir motor arıyorsanız bu modele göz atabilirsiniz. Moped'in normalde fiyatı 80 bin TL'lere kadar çıkıyor. Ancak A101, 59.990 TL'ye daha uygun bir fiyata erişme imkânı sunuyor.

Erba 4.00 Çekme Karavan

akra

  • 4 kişilik
  • Ranza ve 2 kişilik yataklı masalı oturma grubu
  • 2 ocaklı, lavabolu mutfak sistemi
  • Duş bölümü
  • 205W güneş paneli
  • 30 amper MPTT
  • 12V sürekli çalışabilen buzdolabı
  • 3 kademeli LED tavan aydınlatma
  • 80L temiz su deposu, 12V hidrofor ve genleşme tankı
  • Fiyatı: 299.000 TL A101'e özel olarak üretilen bu karavanı aracınıza bağlayarak tatillere ve seyahatlere çıkabilirsiniz. Fiyatı da sunduğu özelliklere kıyasla uygun denebilecek seviyelerde.

ONVO 650VF5000 AQ 65 inç televizyon

onvo

  • 65 inç
  • Google TV
  • 3840 X 2160 ULTRA HD çözünürlük
  • QLED panel
  • 4 çekirdekli işlemci
  • Sesli komut
  • 4 HDMI
  • 2 USB
  • Chromecast
  • Fiyatı: 23.999 TL

Eğer büyük boyutlu, gelişmiş teknolojilere sahip akıcı arayüzlü bir televizyon arıyorsanız ONVO'nun bu modeli tam size göre. 23.999 TL'lik uygun diyebileceğimiz fiyata sahip bu TV'de; UHD çözünürlük, QLED panel, 65 inç boyut, Google TV gibi normalde çok daha pahalı fiyatlı modellerde gördüğümüz özellikler yer alıyor.

imiki T12 SE kulaklık

imiki

  • Dokunmatik kontrol
  • 18 saat pil ömrü
  • Bluetooth 5.3
  • 13 mm kompozit film
  • Kompakt tasarım
  • Fiyat: 549 TL

Kulaklığa ihtiyacım var ancak bütçem düşük diyorsanız imiki T12 SE işinizi görecek bir cihaz. Normalde bin TL civarlarında olan bu kulaklıklara yalnızca 549 TL'ye ulaşabilirsiniz. Tabii ki iyi bir performans beklememeniz gerektiğinin altını çizelim.

ONVO 320VM6000 hareketli ekran

onv2

  • 32 inç
  • FHD çözünürlük
  • Dokunmatik ekran
  • Android 13
  • 270 derece dikey ve yatay açıyla döndürme
  • 10 derece eğim ve 20 cm yükseklik ayarı
  • 64 GB hafıza
  • 4 GB RAM
  • 6+ saat pil ömrü
  • Fiyatı: 27.999 TL

ONVO'nun taşınabilir hareketli ekranı, istediğiniz yerde herhangi bir prize ihtiyaç duymadan bir ekrana erişiminiz olmasını sağlıyor. 32 inç boyutunda olan FHD çözünürlüğe sahip bu ekranın fiyatı normalde 30 bin TL seviyelerine çıkarken A101'de 27.999 TL'ye satın alabilirsiniz.

A101'de bu hafta yer alacak diğer teknolojik ürünler

  • Grundig GJU7100 55 inç televizyon - 21.999 TL
  • Toshiba 50UV2363DT 50 inç televizyon - 15.999 TL
  • FB, BJK, GS taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu - 349 TL
  • Piranha 9924 akıllı saat - 749 TL
  • APEC 49,4 cc benzinli moped - 41.990 TL
webtekno

