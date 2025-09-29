2 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'e birçok teknolojik ürün geliyor. Bu hafta A101'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünleri sizler için derledik.

Zincir marketler, düzenli olarak teknoloji ürünleri mağazalarına getirerek fiyatların uçtuğu şu günlerde kullanıcıları çok sevindiriyor. Bu konuda en öne çıkan mağazalardan biri de kuşkusuz A101. A101’e her hafta uygun fiyatlı yeni teknolojik ürünler geldiğini görüyoruz. Peki bu hafta A101’de neler var?

Bu içeriğimizde 2 Ekim 2025 tarihli A101 "Aldın Aldın" Kataloğundaki ürünlere bakacağız. Perşembe günü itibarıyla farklı farklı türlerden uygun fiyatlı birçok ürünü Türkiye çapındaki A101 mağazalarında göreceğiz. Gelin bu ürünlere yakından bakalım.

A101 2 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler

VOLTA VM6 elektrikli moped

25 km/sa azami hız

1000W motor gücü

4,4 Nm tork

Geri sürüş modu

116 kg ağırlık

Önde disk fren, arkada kampana fren

Fiyatı: 59.990 TL

VOLTA markalı VM6 modeli bu hafta itibarıyla A101 mağazalarında yerini alacak. 4 tekerlekli, şehir içinde kullanılabilecek bir motor arıyorsanız bu modele göz atabilirsiniz. Moped'in normalde fiyatı 80 bin TL'lere kadar çıkıyor. Ancak A101, 59.990 TL'ye daha uygun bir fiyata erişme imkânı sunuyor.

Erba 4.00 Çekme Karavan

4 kişilik

Ranza ve 2 kişilik yataklı masalı oturma grubu

2 ocaklı, lavabolu mutfak sistemi

Duş bölümü

205W güneş paneli

30 amper MPTT

12V sürekli çalışabilen buzdolabı

3 kademeli LED tavan aydınlatma

80L temiz su deposu, 12V hidrofor ve genleşme tankı

Fiyatı: 299.000 TL A101'e özel olarak üretilen bu karavanı aracınıza bağlayarak tatillere ve seyahatlere çıkabilirsiniz. Fiyatı da sunduğu özelliklere kıyasla uygun denebilecek seviyelerde.

ONVO 650VF5000 AQ 65 inç televizyon

65 inç

Google TV

3840 X 2160 ULTRA HD çözünürlük

QLED panel

4 çekirdekli işlemci

Sesli komut

4 HDMI

2 USB

Chromecast

Fiyatı: 23.999 TL

Eğer büyük boyutlu, gelişmiş teknolojilere sahip akıcı arayüzlü bir televizyon arıyorsanız ONVO'nun bu modeli tam size göre. 23.999 TL'lik uygun diyebileceğimiz fiyata sahip bu TV'de; UHD çözünürlük, QLED panel, 65 inç boyut, Google TV gibi normalde çok daha pahalı fiyatlı modellerde gördüğümüz özellikler yer alıyor.

imiki T12 SE kulaklık

Dokunmatik kontrol

18 saat pil ömrü

Bluetooth 5.3

13 mm kompozit film

Kompakt tasarım

Fiyat: 549 TL

Kulaklığa ihtiyacım var ancak bütçem düşük diyorsanız imiki T12 SE işinizi görecek bir cihaz. Normalde bin TL civarlarında olan bu kulaklıklara yalnızca 549 TL'ye ulaşabilirsiniz. Tabii ki iyi bir performans beklememeniz gerektiğinin altını çizelim.

ONVO 320VM6000 hareketli ekran

32 inç

FHD çözünürlük

Dokunmatik ekran

Android 13

270 derece dikey ve yatay açıyla döndürme

10 derece eğim ve 20 cm yükseklik ayarı

64 GB hafıza

4 GB RAM

6+ saat pil ömrü

Fiyatı: 27.999 TL

ONVO'nun taşınabilir hareketli ekranı, istediğiniz yerde herhangi bir prize ihtiyaç duymadan bir ekrana erişiminiz olmasını sağlıyor. 32 inç boyutunda olan FHD çözünürlüğe sahip bu ekranın fiyatı normalde 30 bin TL seviyelerine çıkarken A101'de 27.999 TL'ye satın alabilirsiniz.

A101'de bu hafta yer alacak diğer teknolojik ürünler