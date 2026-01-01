2. El Elektrikli Scooter Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar

Birçok insan yüksek sıfır fiyatlardan dolayı ikinci el elektrikli scooter'ları tercih ediyor. Peki satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz.

Elektrikli scooter’lar, şehir içi ulaşımda pratikliği ve ekonomik olmalarıyla her geçen gün daha da popüler hâle geliyor. Bu yüzden de Türkiye dahil tüm dünyada elektrikli scooter alanların sayısı artıyor. Ancak diğer tüm ürünlerde olduğu gibi bu araçların da artan sıfır ürün fiyatları, birçok kullanıcıyı ikinci el pazarına yönlendiriyor.

İkinci el scooter alırken cebinizi yakmayacak ve sizi yolda bırakmayacak bir tercih yapmanız büyük önem taşıyor. Peki ikinci el scooter almadan önce dikkat etmeniz gereken unsurlar neler? Aşağıda listelediklerimizi dikkate alarak daha güvenli ve sorunsuz bir scooter sahibi olabilirsiniz.

Batarya sağlığı ve şarj döngüsü

Elektrikli bir scooterın kalbi bataryasıdır ve en maliyetli parçası da odur. Günümüzde lityum iyon pil maliyetleri hâlâ yüksek seyrediyor. Bu yüzden de zarar görmüş bir batarya, scooterın fiyatı kadar masraf çıkarabilir. Satıcıdan mutlaka cihazın orijinal uygulaması üzerinden şarj döngüsü bilgisini göstermesini istemelisiniz.

İyi bakılmış bir batarya genellikle 300-500 döngüye kadar performansını korur. Eğer döngü sayısı bu rakamların üzerindeyse, menzilin fabrika verisinden çok daha düşük olacağını bilmelisiniz. Ayrıca test sürüşünde batarya yüzdesinin aniden %5-10 gibi büyük sıçramalarla düşüp düşmediğini kontrol edin; bu durum ölü bataryanın habercisidir.

Şasi ve katlanma mekanizması kontrolü

Scooterlar sürekli titreşime maruz kalan araçlardır. Özellikle İstanbul gibi engebeli yollarda kullanılan cihazlarda** şasi yorgunluğu ve çatlaklar** oluşabilir. Gövdenin alt kısmını, kaynak noktalarını ve gidon borusunu dikkatle inceleyin. Herhangi bir eğrilik veya sonradan yapılmış bir kaynak işlemi varsa o cihazdan uzak durun.

En kritik noktalardan biri de katlanma mekanizmasıdır. modern scooterlarda bu kısımlar daha sağlam olsa da eski modellerde kronik gidon boşluğu sorunu yaşanabiliyor. Gidonu ileri geri salladığınızda bir oynama veya tıkırtı hissediyorsanız, mekanizma aşınmış demektir ve bu durum sürüş güvenliğinizi tehlikeye atabilir.

Fren sistemi ve disk aşınması

Tüm ulaşım araçlarında olduğu gibi scooter’larda da güvenlik her şeyden önce gelir. İkinci el bir scooterda fren balatalarının durumu ve diskin düzgünlüğü hayati önem taşır. Test sürüşü sırasında fren yaptığınızda sürtünme sesi veya "vuruntu" hissediyorsanız disk yamulmuş olabilir. Ayrıca elektronik frenin tepki süresini de kontrol etmelisiniz. Güncel modellerde rejeneratif frenleme sistemi bulunur. Uygulama üzerinden bu ayarın çalışıp çalışmadığını, fren lambasının frene basıldığında yanıp yanmadığını teyit edin.

Lastik durumu ve amortisörler

Lastikler, scooterın yol tutuşunu ve konforunu belirleyen ana unsurdur. Eğer alacağınız scooter dolgu lastikli ise aşınma payına, havalı lastikli ise yanaklardaki çatlaklara ve diş derinliğine bakın. Patlamaya dirençli jel dolgulu lastikler tercihiniz olabilir. Eğer baktığınız model amortisörlü bir yapıya sahipse, üzerine bindiğinizde yaylanma sertliğini test edin. Amortisörlerden gelen gıcırtı sesleri veya aşırı yumuşama, keçelerin patladığına ve bakım masrafı çıkaracağına işaret eder.

Performansı

Motor genellikle ön veya arka tekerleğin içinde yer alır. Cihazı boşa alıp tekerleği elinizle çevirdiğinizde herhangi bir sürtünme veya takılma sesi gelmemeli. Motor çalışırken ise ıslık benzeri çok ince bir ses dışında uğultu veya tıkırtı duymamanız gerekir. Yokuş performansı da motorun sağlığı hakkında ipucu verir. Mümkünse cihazı hafif bir eğimde deneyin. Eğer motor zorlanıyor veya aşırı ısınıyorsa sorunlu olabilir.

Yazılım kontrolü

Modern scooter’ların neredeyse hepsi birer akıllı cihazdır. İkinci el alırken satıcının cihazı kendi uygulamasından mutlaka kaldırdığından emin olun. Aksi takdirde cihazı kendi telefonunuza bağlayamayabilir, yazılım güncellemelerini yapamayabilir ve bazı güvenlik özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'deki hız limitleri ve yasal düzenlemeler oldukça sıkılaştı. Cihazın yazılımıyla oynanıp hız limitinin yasal olmayan şekilde artırılıp artırılmadığını kontrol edin.

Orijinal aksesuarlar

Elektrikli scooter yangınlarının en büyük sebebi orijinal olmayan şarj aletleridir. Satıcının size verdiği şarj aletinin marka ve voltaj değerlerinin scooter ile uyumlu olduğundan emin olun. Yan sanayi şarj aletleri batarya hücrelerini dengesiz doldurarak patlama riski yaratabilir. Ayrıca fatura, garanti belgesi, yedek lastik gibi kutu içeriği aksesuarlarını da sorgulayın.

İkinci el elektrikli scooter alırken dikkat etmeniz gereken noktaları sizler için derledik. Bu unsurları göz önünde bulundurursanız sorun yaşamadan güvenli bir şekilde uzun bir süre kullanabileceğiniz bir aracın sahibi olabilirsiniz.