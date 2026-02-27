iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

Huawei, iPad mini'ye rakip olacak kompakt tableti MatePad Mini'yi resmen tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Telefonlardan bilgisayarlara kadar her kategoriden başarılı ürünlere imza atmayı başaran Çin merkezli teknoloji devi Huawei, tabletler konusunda da öne çıkan bir markaydı. Şimdi ise şirket, MatePad Mini ismi verilen yeni tabletinin lansmanını gerçekleştirdi. Ürün, normalde geçen yıl Çin’de tanıtılmıştı. Şimdi ise global lansmanı gerçekleştirildi.

MatePad Mini modeli, küçük tasarımlı bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Apple’ın iPad mini’sine rakip olarak göreceğiz. Kompakt tasarımına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 255 gram ağırlığında ve 5,1 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

Huawei MatePad Mini neler sunuyor?

MatePad Mini modelinde 8,8 inç boyutunda Flexible OLED PaperMatte panele sahip bir ekran görüyoruz. 16:10 en boy oranına sahip bu ekranda 2.5K çözünürlük ve %92 ekran gövde oranı sunuluyor. Ayrıca ekranda akıcı performans sunan 120 Hz’lik yenileme hızı ve aydınlık ortamlarda net bir şekilde görmeyi sağlayan 1800 nitlik maksimum parlaklık da bulunuyor.

İşlemci detayları açıklanmadı. Cihazın HarmonyOS 4.3 işletim sistemiyle çalıştığını biliyoruz. Gelişmiş çoklu görev yetenekleri ve üretkenlik araçları sunan cihaz, hassas not alma ve çizim yapmayı sağlayan Huawei M-Pencil Pro desteğine de sahip.

Tablette f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensör ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş makro lens içeren çift arka kamera kurulumu var. Arka kameraların OIS desteklediğini ve 4K’ya kadar video kaydı özelliğine sahip olduğunu belirtelim. Selfie'ler ve görüntülü görüşmeler için ise 32 MP ön kamera yer alıyor. Kamera konusunda iddialı bir tablet olduğunu söyleyebiliriz.

Tablette 66W hızlı şarj desteğine sahip 6400mAh'lik bir batarya var. Ayrıca şirket, üç yıldan fazla kullanım süresi boyunca pil sağlığını korumak için tasarlanmış akıllı bir güç tasarrufu sistemine sahip olduğunu da eklemiş. Wi-Fi 7 bağlantısı, Bluetooth 5.2, çift hoparlör ve parmak izi okuyucusu gibi özelliklere sahip ürün, 584 dolardan başlayan fiyatlarla gelecek.