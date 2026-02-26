Tümü Webekno
Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile telefonlarına Apple'ın Spotlight özelliğine çok benzeyen "Finder" isimli bir arama özelliği getirecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, dün akşam gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra’yı resmen tanıtmıştı. Bu cihazlar, One UI 8.5 işletim sistemi sürümüyle geliyordu. Bu sürümü test eden 9to5Google, telefonlarda ilginç bir yenilik keşfetti.

Buna göre One UI 8.5 ile Samsung'un ana ekranındaki sayfa göstergeleri artık bir arama işlevini de desteklemeye başlayacak. “Finder” ismi özellik, hem cihaz içi verilerden hem de web'den hızlıca bilgi bulmanızı sağlayacak. Tanıdık gelmiş olabilir.

Apple’ın iOS işletim sisteminden ilham alındı

k *Finder özelliğinin 9to5Google tarafından çekilen görüntüsü.

Samsung cihazların arayüzüne eklenen bu özellik, direkt olarak Apple’ın iPhone’larda sunduğu iOS işletim sisteminin arama aracından alınıyor ve neredeyse aynı arama işlevini sunuyor. iPhone’lardaki Spotlight isimli araç yoluyla ana ekranda arama yaptığınızda hem cihaz içi alanlardan hem de web'den sonuçlara ulaşabiliyorsunuz.

Bu özellik iPhone kullanıcıları tarafından çok seviliyordu. Görünüşe göre Samsung da bu yüzden getirme kararı aldı. Aralarındaki en büyük farkın isimleri olduğunu söyleyebiliriz. Samsung, direkt arama işlevi olarak adlandırmak yerine Apple’ın Spotflight’ı gibi özelliğe bir kimlik kazandırarak “Finder” ismini vermiş.

Yeni özelliğin Samsung kullanıcıları için harika bir yenilik olduğunu söylemek mümkün. Finder, One UI 8.5 ile kullanılmaya başlayacak.

Samsung iPhone iOS One UI

