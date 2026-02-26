PlayStation Store'da "Fırsat Çılgınlığı" İndirimi Başladı: İşte Fiyatı Düşen Oyunlar

PlayStation Store'da "Fırsat Çılgınlığı" indirimi başladı. 4 bine yakın oyunda harika indirimler var. İşte fiyatı düşenler.

Oyun fiyatları acayip yükselmişken kampanyaların önemi iyice artıyor. PlayStation kullanıcıları da sürekli indirim peşindeler. Şimdi ise firmadan bu konuda sevindirici bir hamle geldi. Sony, PlayStation Store’da “Fırsat Çılgınlığı” ismi verilen yepyeni bir kampanya başlattı.

PlayStation Store’da başlayan “Fırsat Çılgınlığı” indirimi kapsamında farklı kategorilerden 4 bine yakın oyunda %80’leri aşan oranda indirimler sunuluyor. Eğer bir PS sahibiyseniz ve yeni oyun almak istiyorsanız bu indirime kesinlikle göz atmanızı öneririz.

PlayStation Store "Fırsat Çılgınlığı" indiriminde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 26 TOTY Sürümü (PS5/PS4) 3.600 TL 1.080 TL (%70) Call of Duty: Black Ops 7 Kasa Sürümü (PS5/PS4) 4.399 TL 2.859,35 TL (%35) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (PS5) 2.055 TL 1.233 TL (%40) GTA V (PS5/PS4) 2.099 TL 692,67 TL (%67) Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü (PS5/PS4) 699 TL 349,50 TL (%50) Hogwarts Legacy Dijital Lüks Sürüm (PS5/PS4) 3.899 TL 584,85 TL (%85) Brothers: A Tale of Two Sons Remake (PS5) 699 TL 279,60 TL (%60) Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4) 699 TL 209,70 TL (%70) Horizon Forbidden West (PS5/PS4) 2.099 TL 1.385,34 TL (%34) Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition (PS4) 3.499 TL 699,80 TL (%80)

PlayStation Store Fırsat Çılgınlığı kampanyası 12 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.