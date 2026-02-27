Tümü Webekno
Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Ubisoft indirimleri kapsamında birçok oyun indirime girmiş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Ubisoft" indirimleri.

Son dönemde Steam'de birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de Ubisoft, 12 Mart tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Ubisoft indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
The Crew Motorfest 55.99$ 5.59$ (-%90)
Tom Clancy's The Division 2 23.99$ 2.39$ (-%90)
Tom Clancy's The Division 23.99$ 2.39$ (-%90)
FOR HONOR 23.99$ 1.19$ (-%95)
Far Cry Primal 23.99$ 2.39$ (-%90)
Assassin's Creed Shadows 55.99$ 27.99$ (-%50)
Assassin's Creed Mirage 39.99$ 15.99$ (-%60)
Assassin's Creed Valhalla 47.99$ 11.99$ (-%75)
Assassin's Creed Odyssey 47.99$ 9.59$ (-%80)
Assassin's Creed Origins 47.99$ 7.19$ (-%85)
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction 31.99$ 7.99$ (-%75)
Avatar: Frontiers of Pandora 23.99$ 15.59$ (-%33)
Star Wars Outlaws 55.99$ 16.79$ (-%70)
Anno 117: Pax Romana 47.99$ 35.99$ (-%25)
Far Cry 6 47.99$ 11.99$ (-%75)

Steam Ubisoft indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

