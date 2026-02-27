Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Ubisoft" indirimleri.
Son dönemde Steam'de birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de Ubisoft, 12 Mart tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Ubisoft indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Crew Motorfest
|55.99$
|5.59$ (-%90)
|Tom Clancy's The Division 2
|23.99$
|2.39$ (-%90)
|Tom Clancy's The Division
|23.99$
|2.39$ (-%90)
|FOR HONOR
|23.99$
|1.19$ (-%95)
|Far Cry Primal
|23.99$
|2.39$ (-%90)
|Assassin's Creed Shadows
|55.99$
|27.99$ (-%50)
|Assassin's Creed Mirage
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|Assassin's Creed Valhalla
|47.99$
|11.99$ (-%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|47.99$
|9.59$ (-%80)
|Assassin's Creed Origins
|47.99$
|7.19$ (-%85)
|Tom Clancy's Rainbow Six Extraction
|31.99$
|7.99$ (-%75)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|23.99$
|15.59$ (-%33)
|Star Wars Outlaws
|55.99$
|16.79$ (-%70)
|Anno 117: Pax Romana
|47.99$
|35.99$ (-%25)
|Far Cry 6
|47.99$
|11.99$ (-%75)
Steam Ubisoft indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.