2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

İkinci el otomobil alırken motor kadar şanzıman seçimi de uzun vadeli maliyetleri doğrudan etkiliyor. Bazı şanzımanlar doğru bakımla sorunsuz kullanılabilirken, bazıları ise kronik arızaları nedeniyle satın almadan önce iki kez düşünmeyi gerektiriyor.

İkinci el araç alırken çoğu kişinin ilk baktığı şey kilometre, hasar kaydı ve motor oluyor. Ancak aracın sahip olduğu şanzıman tipi de en az bunlar kadar önemli. Çünkü bazı otomatik şanzımanlar, yüksek onarım maliyetleri ve kronik sorunları nedeniyle kullanıcıların cebini ciddi şekilde zorlayabiliyor.

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Listemize geçmeden önce hatırlatalım, elbette her araç aynı sorunları yaşayacak diye bir kural yok. Düzenli bakım görmüş ve doğru kullanılmış bir otomobil uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilir. Ancak ikinci el piyasasında belirli şanzıman tipleri, geçmişte yaşanan yaygın problemler nedeniyle daha dikkatli incelenmesi gereken seçenekler arasında yer alıyor. Gelin, ikinci elde alırken temkinli yaklaşılması gereken şanzımanlara birlikte göz atalım.

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Ford PowerShift

Kalkış sırasında yaşanan titreme, kavrama arızaları ve şanzıman kontrol ünitesi problemleri ile hatırlanan DPS6 kodlu 6 ileri kuru kavramalı PowerShift, ağırlıklı olarak 2011-2017 Ford Fiesta, 2012-2018 Ford Focus ve 2013-2017 Ford EcoSport modellerinde kullanıldı. Bu şanzıman tipinde özellikle yoğun şehir içi kullanım gören ve bakım geçmişi belirsiz araçlarda kavrama, mekatronik ve vites geçişleriyle ilgili sorunlar görülebiliyor.

DSG DQ200

Volkswagen Grubu'nun 7 ileri kuru kavramalı DSG DQ200 şanzımanı sürüş keyfi açısından başarılı kabul edilse de, özellikle eski üretim yıllarında mekatronik ve kavrama arızalarıyla gündeme geldi. Bu nedenle DSG'li bir araç satın alırken yalnızca test sürüşü yapmak yeterli olmayabilir. Şanzımanın bakım geçmişi, vites geçişleri ve ekspertiz raporu mutlaka detaylı şekilde incelenmeli.

Eski nesil Renault EDC şanzımanlar

Renault'un EDC şanzımanı genel olarak başarılı bir sistem olsa da ilk nesil örneklerinde kavrama ve elektronik kontrol ünitesi kaynaklı arızalar görülebiliyor. Özellikle yoğun şehir içi kullanımda yıpranan araçlarda vites geçişlerinde sarsıntı veya gecikme yaşanabiliyor. EDC şanzıman, ağırlıklı olarak 2012-2019 Renault Clio 4, 2013-2020 Renault Captur, 2011-2016 Renault Fluence, 2012-2016 Renault Megane 3 ve ilk yıllardaki bazı Kadjar modellerinde kullanıldı.

Eğer konfor beklentiniz varsa, robotize şanzımanlar da pek size göre değil.

Dualogic, Easytronic, MMT ve ETG gibi robotize manuel şanzımanlar, otomatik olarak satılsalar da çalışma karakterleri klasik otomatiklerden oldukça farklıdır. Özellikle dur-kalk trafikte hissedilen vites geçişleri ve yavaş tepkiler, birçok kullanıcının beklentisini karşılamayabiliyor. Arıza açısından her zaman kötü olmasalar da sürüş konforu konusunda beklentileri düşürmek gerekiyor.

Çift Kavramalı şanzımanların masrafları daha yüksek.

Audi S tronic, BMW DCT veya benzeri çift kavramalı premium şanzımanlar performans açısından oldukça başarılıdır. Ancak arıza durumunda hem parça hem de işçilik maliyetleri standart otomobillere göre çok daha yüksek olabilir. Bu nedenle özellikle yüksek kilometreli premium otomobillerde şanzımanın geçmişi ve kullanım şekli satın alma kararını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Peki sizin tecrübelerinize göre en sorunlu şanzıman tipi hangisi?