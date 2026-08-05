Volvo’nun Ağustos 2026 fiyat listesi açıklandı. EX30, EX40 ve EC40 gibi elektrikli modellerin yanı sıra V60, XC60 ve XC90 seçenekleri de listede yer aldı.

Volvo, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. 2027 fabrika model yılı ve 2026 tescil yılı için hazırlanan listede tamamen elektrikli EX30, EX30 Cross Country, EX40 ve EC40 modellerinin yanında V60, XC60 ve XC90 seçenekleri de yer alıyor.

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Bu içerikte Volvo’nun Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

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Volvo fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı EX30 3.619.314 TL - EX30 Cross Country 3.758.544 - EX40 3.925.994 TL - EC40 4.428.528 TL - V60 5.478.326 TL - XC60 6.703.921 TL - XC90 10.594.384 TL -

EX30 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW/204 hp Elektrik Ultra, P4 Long Range 2.436.910 TL - 315 kW/428 hp Elektrik Ultra, P8 AWD 3.619.314 -

Volvo EX30, markanın tamamen elektrikli ürün gamında en erişilebilir fiyatla listelenen modeli oldu. Ağustos 2026 fiyat listesinde P4 Long Range ve P8 AWD seçenekleriyle yer alan model, elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için Volvo ailesinin giriş noktası olarak öne çıkıyor.

EX30 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX30 Cross Country fiyatları - Temmuz 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 315 kW/428 hp Elektrik Cross Country Ultra, P8 AWD 3.758.544 TL -

EX30 Cross Country, EX30 ailesinin farklı karaktere sahip versiyonu olarak Ağustos 2026 listesinde tek seçenekle yer alıyor. P8 AWD altyapısı ve Ultra donanımıyla listelenen model, tamamen elektrikli yapıyı daha güçlü bir versiyonla tercih etmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

EX30 Cross Country opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX40 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW/204 hp Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range 3.925.994 TL - 150 kW/204 hp Elektrik Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range 4.456.800 TL - 300 kW/408 hp Elektrik Ultra, Twin Motor 5.262.560 TL -

EX40, Volvo’nun tamamen elektrikli modelleri arasında farklı güç seçenekleriyle listeleniyor. Single Motor Extended Range versiyonları daha düşük başlangıç fiyatıyla öne çıkarken, Twin Motor seçeneği modelin daha güçlü alternatifi olarak Ağustos 2026 fiyat listesinde yer alıyor.

EX40 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EC40 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW/204 hp Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range 4.409.184 TL -

EC40, Volvo’nun elektrikli ürün gamında EX40 ile benzer motor seçeneklerini farklı bir gövde karakteriyle sunan modellerinden biri olarak listede bulunuyor. Ağustos 2026 fiyatlarında Single Motor Extended Range ve Twin Motor versiyonları ayrı fiyat seviyeleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

EC40 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

V60 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 197 hp Plus, B4 Mild hybrid, Dark - 7 ileri Geartronic 5.958.559 TL -

V60, Volvo’nun Ağustos 2026 listesinde benzinli mild hybrid motor seçeneğiyle yer alan modeli oldu. Plus donanım ve Dark tasarım seçeneğiyle paylaşılan araç, 7 ileri Geartronic şanzıman bilgisiyle listeleniyor ve ürün gamında daha klasik gövde yapısı arayanlara sesleniyor.

V60 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC60 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright - 8 ileri Geartronic 7.292.014 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark - 8 ileri Geartronic 7.292.014 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright - 8 ileri Geartronic 7.594.954 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark - 8 ileri Geartronic 7.594.954 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid - 8 ileri Geartronic 7.700.254 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid - 8 ileri Geartronic 8.025.874 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright - 8 ileri Geartronic 7.965.934 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark - 8 ileri Geartronic 7.965.934 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright - 8 ileri Geartronic 8.268.874 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark - 8 ileri Geartronic 8.268.874 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid - 8 ileri Geartronic 8.374.174 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid - 8 ileri Geartronic 8.699.794 TL -

XC60, Volvo’nun Ağustos 2026 fiyat listesinde en geniş seçenek yelpazesine sahip modellerden biri olarak öne çıkıyor. B5 AWD mild hybrid ve T8 AWD plug-in hybrid versiyonlarla listelenen modelde Bright, Dark, Plus, Ultra ve Black Edition seçenekleri farklı fiyat seviyeleri oluşturuyor.

XC60 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC90 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright - 8 ileri Geartronic 11.234.089 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark - 8 ileri Geartronic 11.234.089 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright - 8 ileri Geartronic 11.642.329 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark - 8 ileri Geartronic 11.642.329 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid - 8 ileri Geartronic 11.464.777 TL - 1.969 cc Benzin Mild hybrid, 250 hp Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid - 8 ileri Geartronic 11.873.017 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright - 8 ileri Geartronic 11.914.748 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark - 8 ileri Geartronic 11.914.748 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright - 8 ileri Geartronic 12.322.988 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark - 8 ileri Geartronic 12.322.988 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid - 8 ileri Geartronic 12.145.436 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in hybrid, 250+156 hp Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid - 8 ileri Geartronic 12.553.676 TL - ​ XC90, Volvo’nun Ağustos 2026 fiyat listesinde en yüksek fiyatlı seçenekleri barındıran modeli oldu. B5 AWD mild hybrid ve T8 AWD plug-in hybrid seçeneklerle sunulan modelde Black Edition Ultra T8, 12.553.676 TL’lik tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla listenin zirvesine yerleşiyor.

XC90 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Volvo Türkiye fiyat listesi