Kia’nın Ağustos 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Sorento, Niro EV, EV3, EV6 ve EV9 öne çıkıyor.

Kia, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Resmî fiyat listesinde yer alan bilgiye göre fiyatlar 01/07/2026 tarihinden itibaren, yeni anahtar teslim fiyat listesi yayımlanana kadar geçerli olacak.

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Bu içerikte Kia’nın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Kia fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Picanto 1.435.000 TL 1.335.000 TL XCeed 1.960.000 TL 1.895.000 TL Stonic 1.960.000 TL 1.830.000 TL Ceed HB 2.070.000 TL - EV3 2.450.000 TL - Niro EV 2.299.000 TL 2.099.000 TL Sportage 2.249.000 TL 2.169.000 TL EV6 3.760.000 TL - Sorento 6.390.000 TL 6.190.000 TL EV9 6.540.000 TL 6.290.000 TL

Niro EV fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW, Elektrik Elegance, Otomatik 2.299.000 TL 2.199.000 TL

Kia Niro EV, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak ürün gamında yer alıyor. Elegance donanımıyla listelenen model, elektrikli kullanım karakteri, yüksek oturma pozisyonu ve aile kullanımına uygun gövde yapısını bir arada arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

Niro EV opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Picanto fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 67 PS Benzin Feel AMT 1.460.000 TL - 1.0L 67 PS Benzin Cool AMT 1.435.000 TL 1.335.000 TL

Picanto, Kia’nın şehir içi kullanıma odaklanan kompakt modeli olarak listede en erişilebilir seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor. AMT şanzımanlı benzinli motorla sunulan model, küçük boyutları ve pratik yapısıyla özellikle günlük şehir kullanımı için öne çıkıyor.

Picanto opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Stonic fiyatları - Ağustos 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 100 PS Benzin Cool DCT (2025) 1.960.000 TL 1.830.000

Stonic, Kia’nın kompakt SUV sınıfındaki şehir odaklı temsilcilerinden biri olarak listede yer alıyor. Benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, yüksek oturma pozisyonu ve kompakt boyutları birlikte isteyen kullanıcılar için pratik bir seçenek oluşturuyor.

Stonic opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Sunroof 60.000 TL Cool

Ceed HB fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L 140 PS Benzin Elegance DCT (2025) 2.070.000 TL -

Ceed HB, Kia’nın kompakt hatchback sınıfındaki modeli olarak Ağustos 2026 listesinde 2025 model yılıyla yer alıyor. DCT şanzımanlı benzinli motor ve Elegance donanımıyla sunulan araç, günlük kullanım ve kompakt aile otomobili beklentileri için dengeli bir alternatif olarak konumlanıyor.

Ceed HB opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XCeed fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 115 PS Mild Hybrid-Benzin Cool DCT (Otomatik) 1.960.000 TL 1.895.000 TL

XCeed, hatchback ve crossover karakterini bir araya getiren gövde yapısıyla Kia ürün gamında farklı bir yerde duruyor. Mild hybrid-benzinli motor ve DCT şanzımanla listelenen model, daha yüksek sürüş pozisyonu isteyen ancak kompakt boyutlardan uzaklaşmak istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

XCeed opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sportage fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6L 150 PS Benzin Live DCT (Otomatik) 2.249.000 TL 2.169.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Cool DCT (Otomatik) 2.750.000 TL 2.600.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Elegance DCT (Otomatik) 3.075.000 TL 2.925.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Prestige DCT (Otomatik) 3.340.000 TL 3.240.000 TL 1.6L 180 PS Benzin GT-Line 4X4 DCT (Otomatik) 3.650.000 TL 3.500.000 TL

Sportage, Kia’nın SUV ürün gamındaki en geniş donanım seçeneklerinden birine sahip modeller arasında yer alıyor. Live, Cool, Elegance, Prestige ve GT-Line seçenekleriyle listelenen model, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve otomatik şanzıman beklentilerini birlikte karşılıyor.

Sportage opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sorento fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 5 Koltuk (2025) 5.990.000 TL 5.790.000 TL 1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 7 Koltuk (2025) 6.130.000 TL 5.930.000 TL 1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 5 Koltuk (2026) 6.390.000 TL 6.190.000 TL 1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 7 Koltuk (2026) 6.530.000 TL 6.330.000 TL

Sorento, Kia’nın büyük SUV sınıfındaki hibrit modeli olarak geniş aile kullanımı ve uzun yol konforuna odaklanıyor. 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle listelenen araç, Prestige Smart donanımı ve 4X4 yapısıyla daha üst seviye SUV beklentilerine yanıt veriyor.

Sorento opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV3 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW, Elektrik Elegance Standard Range Otomatik (2025) 2.095.000 TL - 150 kW, Elektrik Prestige Standard Range Otomatik (2025) 2.345.000 TL - 150 kW, Elektrik Elegance Long Range Otomatik (2026) 2.485.000 TL - 150 kW, Elektrik Prestige Standard Range Otomatik (2026) 2.485.000 TL - 150 kW, Elektrik GT-Line Long Range Otomatik (2026) 3.760.000 TL -

EV3, Kia’nın elektrikli SUV ürün gamındaki daha kompakt seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Standard Range ve Long Range seçenekleriyle sunulan model, elektrikli mobiliteye geçmek isteyen ve SUV formunu kompakt ölçülerle tercih eden kullanıcılar için hazırlanmış bir alternatif.

EV3 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV6 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Elegance Standard Range Otomatik 3.760.000 TL -

EV6, Kia’nın tamamen elektrikli model ailesinde daha dinamik tasarım çizgileriyle ayrılan seçeneklerinden biri. Elegance Standard Range donanımıyla listelenen model, elektrikli sürüş karakterini daha geniş gövde yapısı ve modern kullanım beklentileriyle birleştiriyor.

EV6 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV9 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 149 kW, Elektrik Prestige Otomatik 7 Koltuk (2025) 6.360.000 TL 6.110.000 TL 283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 6 Koltuk (2025) 7.690.000 TL 7.440.000 TL 283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 7 Koltuk (2025) 7.690.000 TL 7.440.000 TL 149 kW, Elektrik Prestige Otomatik 7 Koltuk (2026) 6.540.000 TL 6.290.000 TL 283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 6 Koltuk (2026) 7.870.000 TL 7.620.000 TL 283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 7 Koltuk (2026) 7.870.000 TL 7.620.000 TL

EV9, Kia’nın büyük ve tamamen elektrikli SUV modeli olarak ürün gamının üst basamaklarında yer alıyor. 6 ve 7 koltuklu seçeneklerle listelenen model, geniş aile kullanımı, elektrikli altyapı ve daha üst donanım beklentilerini bir arada sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

EV9 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Kia Türkiye