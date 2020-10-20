2 Kasım'da Dünya'ya Bir Gök Taşı Çarpabilir

Neil deGrasse Tyson, ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Dünya'ya bir gök taşının çarpabileceğini iddia etti. NASA tarafından da daha öncelerde duyurulan bu gök taşının Dünya'ya çarpma olasılığı ise yüzde 1 bile değil. Başkanlık Seçimleri, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, son açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Tyson, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD'deki Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce, Dünya'ya bir gök taşının çarpabileceğini açıkladı. Tyson'ın bu açıklamalarının altı boş değil. Zira NASA da 2018VP1 isimli bu gök taşı hakkında bir uyarıda bulunmuştu.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre 2018VP1'in Dünya'ya çarpma ihtimali, yüzde 1'den daha düşük. Zaten Tyson'ın açıklamalarına göre de buzdolabı büyüklüğünde çapı olan bu gök taşının Dünya'ya çarpması, gezegenimiz için büyük bir risk teşkil etmiyor. Yani ABD'deki Başkanlık Seçimleri, öyle ya da böyle gerçekleşecek.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, çeşitli gök taşlarının gezegenimize doğru büyük bir hızla yaklaştığından bahsediyoruz. Ancak bu gök taşlarının Dünya'ya çarpma olasığı, genelde yok denecek kadar az oluyor. Peki Dünya'ya gerçekten de bir gök taşı çarparsa ne olacağını hiç düşündünüz mü? İşte bu sorunun cevabı, NASA yetkililerinden Dr. Joseph Nuth'ta gizli.

Nuth tarafından yapılan açıklamalarda, gezegenimizin büyük bir gök taşına karşı savunmasız olduğu ifade ediliyor. Üstelik Nuht'a göre sürpriz bir gök taşının bir anda gezegenimize doğru yaklaşmaya başlaması durumunda müdahale imkanı bile bulunamayabilir. Nuth, bunun ancak uzaya gönderilecek bir araçla engellenebileceğini ifade ediyor.

NASA yetkilisi, özel olarak tasarlanıp uzaya gönderilecek olan bir uzay aracıyla Dünya'ya çarpma ihtimali olan gök taşlarına karşı incelemeler yapılabileceğini söylüyor. Üstelik bilim insanına göre tek görevi gök taşı incelemek olan bu uzay aracı, bir yıl içerisinde göreve hazır duruma getirilebilirmiş. Gök taşlarını incelerken onları durdurma potansiyeline de sahip olacak aracın yapımı içinse ödenek çıkarılması gerekiyor.