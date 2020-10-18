Toyota, Japon Uzay Ajansı İçin Yeni Bir Araç Geliştiriyor

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığıyla Ay yüzeyinde kullanılacak yeni bir keşif aracı geliştiriyor. Keşif aracının 2020'li yılların sonunda Ay'a gönderilmesi ve burada araştırmalar yapması bekleniyor.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Toyota, uzay araştırmalarının geleceği için Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda Toyota ile JAXA'nın ortak geliştirdiği uzay aracı "Lunar Cruiser" geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılmıştı.

Toyota ve JAXA, uzay araştırmaları için ilk ortaklığını geçtiğimiz yılın mart ayında duyurmuştu. JAXA Başkanı Hiroski Yamakawa, kurulan ortaklığın insanlı gezici araçların Ay yüzeyinde tam teşekküllü keşifte önemli bir rol oynayacağını söylemişti.

Araç, 2020'li yılların sonunda Ay'a gönderilecek:

Ağustos ayında gezici konsept tasarımını duyuran Toyota ve JAXA, 2020'nin geri kalanı boyunca test parçalarını üretmeye devam edecek. Toyota'nın Land Cruiser modeline gönderme yapan Lunar Cruiser aracının 2020'li yılların sonunda Ay'a gönderilmesi ve zorlu Ay yüzeyinde sorunsuz bir keşif yapması planlanıyor.

Yaklaşık iki minibüs büyüklüğünde olan konsept araç, içerisinde iki insanın sığabileceği 13 metrekarelik bir yaşam alanını barındırıyor. Astronotların içeride giysilerini güvenle çıkarabilmesi için tasarlanan araç, ay yüzeyinde 6 hafta boyunca seyahat edebilecek.

İlk görev olarak aracın Ay yüzeyinde 42 günde 10 bin kilometre mesafe kat etmesi hedefleniyor. Toyota, bu yolculukta bir tankla yaklaşık 1000 kilometre yol gidebilen yeni nesil bir yakıt tankı kullanmayı planlıyor.

Ay'da günler ve geceler yaklaşık iki hafta sürdüğü için araçta ayrıca güneş panelleri de bulunacak. Bu enerji, uzun süren gece nedeniyle daha sonra kullanılmak üzere depolanacak. Araçta ayrıca güvenlik için otomotiv sürüş işlevleri de yer alacak.

Toyota ve JAXA ortak girişimiyle geliştirilen Lunar Cruiser uzay aracının 2029 yılında Ay'a gönderilmesi planlanıyor. Bu süreçte aracın gelişim aşaması devam edecek ve birçok testten geçecek. Bu testler arasında simülasyonların kullanımı, sanal gerçekliğin kullanımı ve sürüş sırasında ısı dağılımı performansı gibi şeyler yer alıyor.