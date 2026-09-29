Naughty Dog Stüdyo Başkanı Neil Druckmann, evreni genişletecek iki yeni The Last of Us projesi üzerinde çalıştıklarını müjdeledi.

Naughty Dog imzalı The Last of Us, dünyanın en başarılı oyun serilerinden biri konumunda bulunuyor. Son olarak seriden The Last of Us Part II oyununun 2020 yılında geldiğini görmüştük. O günden bu yana da oyunseverler, seriden yeni bir oyunun gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

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Şimdi ise bu konuda heyecan veren bir açıklama geldi. Dev stüdyonun başındaki isim Neil Druckmann, The Last of Us günü sonrasında şirketin sitesi üzerinden bir blog gönderisi yayımladı. Gönderide serinin geleceğiyle ilgili konuştu.

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2 yeni The Last of Us projesi yolda

Druckmann, yaptığı açıklamada The Last of Us evrenini Part I ve Part II sınırlarının ötesine taşıyacak iki ayrı proje üzerinde çalıştıklarını resmen duyurdu. Druckmann, çok erken aşamada olan bu projelerin detaylarına girmekten kaçınsa da anlatılmaya değer anlamlı hikâyeler bulduklarında bu evrene geri döndüklerini vurguladı.

Söz konusu duyuru, Druckmann’ın daha önce seriyle ilgili "İşimiz henüz bitmedi" şeklindeki beyanlarını da netliğe kavuşturmuş oldu. Maalesef bu projelerin detayları konusunda maalesef şu an için bilgi yok. Evreni daha da genişleten ve farklı hikâyelere odaklanan yapımlar mı olacağını bilmiyoruz. Çıkış tarihileri konusunda da bilgi yok. Bu yüzden ayrıntılar için biraz daha beklememiz gerekecek.