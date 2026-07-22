ZORLU GECE FOTOĞRAFI TESTİ | vivo X300 Ultra Kamera İncelemesi

vivo X300 Ultra'nın sensörlerini ve ZEISS optiklerini en zorlu koşullarda sınamak adına, Efes Antik Kenti'nde büyüleyici "gece müzeciliği" atmosferinde eşsiz bir çekim maratonu gerçekleştirdik.
Celsus Kütüphanesi'nin ve devasa amfi tiyatronun mistik, loş ışıklandırması altında sadece telefonun kendi yetenekleriyle de yetinmedik; x300 Ultra'nın harici lens kitiyle adeta belgesel kalitesinde sinematik kareler yakaladık.
Elbette incelememiz gece çekimlerinden ibaret değil. Cihazın yüksek kapasiteli bataryasının uzun video kayıtlarında bizi nasıl yarı yolda bırakmadığını ve yeni nesil işlemcisinin ağır yükler altındaki performansını da incelemiş olduk. Hem sınırları zorlayan donanımıyla hem de harici lens ekosistemiyle mobil fotoğrafçılığı bambaşka bir boyuta taşıyan bu "Ultra" canavar, gerçekten bir DSLR kameranın yerini alabilir mi? Çayınız ve kahveniz hazırsa öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın ve son olarak iyi seyirler!
vivo X300 Ultra özellikleri:
- Ekran: 6.82 inç, 1440 x 3168 (QHD+), 144 Hz LTPO AMOLED panel
- Tasarım: 8.49 mm kalınlık, 237 gram ağırlık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12 GB/16 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- Ana Kamera: 200 MP, 35 mm ZEISS lens
- Telefoto Kamera: 85 mm odaklı 200 MP ZEISS periskop
- Geniş Açı Kamera: 14 mm ZEISS
- Video Kayıt: 8K 60 fps ve 4K 120 fps LOG
- Batarya: 6600 mAh
- Şarj Hızı: 100W kablolu, 40W kablosuz