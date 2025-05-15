Instagram takipçi gizleme özelliği sayesinde Instagram profilinizdeki takipçilerinizin başkaları tarafından görüntülenmesini engelleyebilirsiniz.

Sosyal medya artık sadece paylaşım yapılan bir platform değil; aynı zamanda kişisel alanın, mahremiyetin ve dijital gizliliğin de korunduğu bir alan hâline geldi. Instagram kullanıcılarının önemli bir kısmı, takipçi sayılarını veya kimlerin kendilerini takip ettiğini başkalarının görmesini istemiyor. Bu noktada da Meta'nın da son dönemde üzerine düştüğü Instagram takipçi gizleme işlemi, daha gizli ve kontrollü bir sosyal medya deneyimi isteyen kullanıcılar için oldukça önemli hâle geliyor.

Takipçi bilgilerini gizlemek sadece gizlilikle ilgili değil, aynı zamanda dijital ortamda daha az dikkat çekmek, tanımadığınız kişilerden gelen istekleri azaltmak ve daha sade bir profil görünümü elde etmek isteyenlerin de tercih ettiği bir yöntem. Biz de bu içeriğimizde Instagram takipçi gizleme için kullanabileceğiniz yöntemleri adım adım anlattık.

Yeni Instagram takipçi gizleme yöntemi

Meta, bu yılın başlarında tanıttığı yeni Instagram takipçi gizleme özelliğini henüz tüm kullanıcılara sunmasa da beta test kullanıcıları tarafından test edilmiş durumda. Bu yeni özellik yakında tüm kullanıcılara açılacak ve Instagram takipçi gizleme işlemi çok daha kolay hâle gelecek.

'Ayarlar ve Hareketler'e girin

'Hesap Gizliliği' sekmesine gelin

'Takipçi ve Takip Ettiklerimi Göster' seçeneğini kapatın

Bu adımları uyguladığınız takdirde Instagram hesabınızdaki takipçi ve takip ettiklerinizi sizden başka hiçbir kullanıcı görüntüleyemeyecek. Bu ayarı sadece belli başlı kullanıcılar için yapmak da ileriki süreçte mümkün olacak.

Geleneksel Instagram takipçi gizleme yöntemleri

Elbette bu özellik henüz tüm kullanıcılara ve telefonlara sunulmadığı için Instagram takipçi gizleme için geleneksel yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Gelin şimdi de onlara bakalım.

Hesabınızı gizli hâle getirin

Instagram’da takipçilerinizi doğrudan gizlemek henüz herkes için mümkün değil ancak hesabınızı gizli yaparak yalnızca sizi takip eden kişilerin takipçi listenizi görmesini sağlayabilirsiniz.

Profilinize gidin ve sağ üstteki üç çizgiye dokunun.

'Ayarlar ve Gizlilik' bölümüne girin.

'Hesap Gizliliği' kısmına tıklayın.

'Gizli Hesap' seçeneğini aktif hâle getirin.

Takipçi listesini temizleyin

Eğer hesabınız gizli ise sizi takip eden kişileri manuel olarak çıkarabilirsiniz. Böylece bu kişiler, tekrar takip isteği gönderene kadar takipçi listenizi göremez.

Profilinize gidin.

Takipçiler listenize girin.

Çıkarmak istediğiniz kişinin yanında yer alan 'Çıkar' seçeneğine dokunun.

Bu işlemin ardından işlemi uyguladığınız kullanıcılara herhangi bir bildirim gitmez. Keza manuel olarak kontrol etmedikleri sürece bu işlemden haberdar olmalarının herhangi bir yolu yoktur.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Instagram'da takipçiler tamamen gizlenebilir mi?

Hayır, şu an için Instagram’da takipçi listesini tamamen gizleme özelliği bulunmuyor ancak Meta'nın üzerinde çalıştığı yeni özellik, çok yakında tüm kullanıcılara sunulacak ve içeriğimizin başında anlattığımız yöntem ile takipçiler tamamen gizlenebilecek.

Hesabımı gizli yaptıktan sonra eski takipçilerim takipçi listemi görmeye devam eder mi?

Evet, sizi zaten takip eden kişiler takipçi listenizi görmeye devam eder. Takipçi listenizi sadece yeni ve sizi takip etmeyen kullanıcılardan gizleyebilirsiniz.

Engellediğim kişi takipçi listemi görebilir mi?

Hayır, bir kişiyi engellediğinizde o kişi profilinize erişemez ve takipçilerinizi göremez.

İşletme hesabında takipçi gizleme yapılabilir mi?

Hayır, işletme hesapları herhangi bir şekilde gizli yapılamaz. Takipçilerini gizlemek isteyen kullanıcıların bireysel hesaba geçiş yapması gerekir.

Takipçilerimizi gizlersem takipçi sayım değişir mi?

Hayır, takipçi gizleme işlemleri yalnızca görünürlüğü kısıtlar. Takipçi sayınız etkilenmez.