VALORANT’a Yeni Başlayanlar İçin 12 Şahane Taktik

Riot Games, VALORANT adlı yeni online oyununu 2 Haziran Salı günü tüm dünyada erişime açtı. Öncesinde kapalı betada yayıncılar başta olmak üzere sınırlı bir oyuncu kitlesine açık olan oyun hakkında şimdiden pek çok rehber yayınlandı. Biz de bu rehberlerdeki taktik analizlerden hareketle, VALORANT’ta sizi öne taşıyacak taktiklerin yer aldığı bir liste hazırlamaya çalıştık.

Bilindiği üzere Riot Games yıllardır, sadece tek bir oyuna (League of Legends) sahip olmakla eleştiriliyordu. Riot Games de hem bu gidişata bir dur demek için hem de şirketin sahip olduğu potansiyeli etkin bir şekilde değerlendirebilmek için 2019 ve 2020 yılında birçok farklı konsepte oyunlar piyasaya sürdü. Yılın en gözde oyunlarından birisi olan Val

VALORANT ise şüphesiz bu oyunların içerisinde en ilgi çekeni oldu. Bir taktiksel nişancı oyunu olan VALORANT, hem Overwatch’tan hem de Counter-Strike’tan ögeler barındırıyor. Bu da oyunun melez bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. İki türün de sevenleri, bir nevi VALORANT’ın bünyesinde buluşmuş oldu.

Biz de bu birliktelikte oyuncuların kendilerini bir adım öne taşıması için, VALORANT’a özgü taktiklerin peşine düştük. Ve sonucunda, VALORANT’a yeni başlayanlar için 12 şahane taktik belirledik. VALORANT hesabı açmak için buraya, oyunu indirmek için buraya, sistem gereksinimleri için de buraya tıklayabilirsiniz.

VALORANT taktikleri:

Silahı hedef odaklama (aim) gücünüzü sağlamlaştırın

Koştuğunuz kadar yürüyün

Durun ve öyle ateş edin

“Shooting range”i kullanın

Takımınızla iletişiminizi koruyun

Sabırlı olun

Bıçakla koşun

Duvarlardan ateş edin

Kendinizi gösterirken dikkatli olun

Tekli ve çoklu mermi kullanımına dikkat edin

Yeteneklerinizi göz önünde bulundurun

Dikey boşluklardan faydalanın

Silahı hedef odaklama (aim) gücünüzü sağlamlaştırın:

Her FPS oyununda olduğu gibi VALORANT’ta da yapmanız gereken ilk şey aiminizi sağlamlaştırmak olmalı. Silahı hedefinize ne kadar iyi odaklar ve düşmana ateş ederken silahınızı ne kadar iyi kontrol edebilirseniz, takımınıza maçı kazandırmaya o kadar yaklaşırsınız. Bunun için eğitim modlarında antrenman yapabilirsiniz.

Koştuğunuz kadar yürüyün:

Koştuğunuz kadar yürümeyi de unutmayın. Bildiğiniz üzere taktiksel nişancı oyunlarında, “ses” her şeydir. Düşmana ses verirsiniz, düşman sizi öldürür. Düşmanın sesini alırsınız, düşmanı öldürürsünüz. “Ses alma” kabiliyetinizi geliştirirseniz eğer, doğal wall-hack gibi bir şeye sahip olacağınızı asla unutmayın.

Bu yüzden düşman bölgesinde bir yeri zorluyorsanız eğer, az biraz sessiz olmakta ve dolayısıyla yürümekte fayda var.

Durun ve öyle ateş edin:

VALORANT diğer FPS oyunlara benzemiyor. CS’de ya da Overwatch’da rahat bir şekilde yaptıklarınızı burada yapabilmeniz biraz zor gözüküyor. O yüzden ateş etmek gibi bir niyetiniz varsa durun ve öyle ateş edin. Bu taktik, atışlarınızda başarı sağlamanızın en büyük anahtarı haline gelecek.

Eğer bu konuda yol kat etmek ve hedefleri iyi bir şekilde vurmak istiyorsanız, bir sonraki vereceğimiz taktiğe kulak kabartın.

“Shooting range”i kullanın:

Eğer aiminizi güçlendirmek ve ateş etmekle ilgili becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, VALORANT’ın size sunduğu en büyük nimetlerden biri olan “shooting range”i kullanmaya özen gösterin.

Takımınızla iletişiminizi koruyun:

Bir takımla oynanan her online oyunda olduğu gibi VALORANT’ta da en önemli faktörlerden biri takımınızla olan iletişiminiz. Eğer iletişime açık bir oyuncu olur ve takımınızla olabildiğince iletişim kurarsanız, zafer kaçınılmaz olacaktır. Eğer kendinizi kapatır ve “tilt” olursanız, galibiyet o kadar uzak olacaktır.

Sabırlı olun:

Ne demişler, sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Eğer sabretmeyi öğrenir ve sükunetinizi korursanız, en zorlu durumdan bile kolayca çıkmayı başarabilirsiniz. Bu yüzden, sakin kalmayı kendiniz için bir görev hâline getirin.

Ayrıca zafere giden yolda oyun içerisinde birçok krizle karşılaşacaksınız. Bunlar oyun ile ilgili sorunlar olabileceği gibi takım arkadaşlarınızla ya da kötü bir maç çıkarmanızla ilgili de olabilir. Her şeyin sonunda derin bir nefes alıp işe koyulduğunuzda önünüzde engel kalmayacaktır. Engel siz olsanız bile.

Bıçakla koşun:

Counter-Strike başta olmak üzere birçok FPS oyununda olduğu gibi VALORANT’ta da eğer hızlı yol katetmek istiyorsanız, bıçakla koşun. Unutmayın, çoğu zaman gerçek hayattaki fizik yasaları oyunlarda da geçerlidir. Ağır silahlarla koşmaya çalışmanın size faydası olmayacaktır.

Duvarlardan ateş edin:

Duvarlar VALORANT’ta da geçirgen. Eğer VALORANT gibi bir oyunda taktik üstünlük sağlamak istiyorsanız, hangi tarz duvarlarda hangi hamleleri yapabileceğinizi iyice öğrenin. Ve eğer, önünüzde duran duvarın arkasında düşmanın olduğundan eminseniz, silahınızın potansiyeline göre ateş etmekten ve mermi harcamaktan çekinmeyin. Bırakın olan olsun.

Ayrıca unutmayın, VALORANT’taki bazı şampiyonların yeteneklerini kullanarak düşmanlarınızın hangi tarafta ya da hangi duvarın arkasında olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun için şampiyon rehberlerine bakmanızda fayda var.

Kendinizi gösterirken dikkatli olun:

‘Peek’lerken yani düşmanı kesmeye çalışırken dikkatli olun. Sizin kesmek istediğiniz noktada halihazırda bir düşman sizi bekliyor olabilir. Haliyle, her zaman sizden daha kurnazı olacaktır. Düşmanı küçümsemeyin.

Bu yüzden en sağlıklısı, tüfek yerine, bıçakla dikizlemektir. Hedef noktaya bakmak için hızlıca bıçakla gir ve çık yapabilirsiniz. Böylelikle düşmanın sizi vurmasını zorlaştırabilirsiniz.

Tekli ve çoklu mermi kullanımına dikkat edin:

VALORANT’ta da diğer oyunlarda olduğu gibi her silahın ayrı bir tarzı var. Bu ateş etme stillerine de yansıyor. Bir silahta tetiğe basılı tuttuğunuzda mermiler doğrudan hedefe giderken bir başka silah önce sağa sonra sola gidebiliyor. Bu yüzden bir silahı kullanmadan önce, onu hangi tarzda kullanmanın daha sağlıklı olduğunu iyice öğrenin. Böylelikle hangi silahla nasıl “sprey” yapacağınızı da öğrenmiş olursunuz.

CS:GO’da birçok profesyonel bu konuda ustalaşmak için eğitim modları kullanıyor, siz de VALORANT’taki eğitim modlarında her silahı deneyerek bu konuda uzmanlaşabilirsiniz.

Yeteneklerinizi göz önünde bulundurun:

Bilindiği üzere VALORANT, birçok farklı şampiyona sahip. Bu şampiyonların her biri farklı yetenek setleriyle donatılmış durumda. Haliyle her birinin kritik durumlara özgü yetenekleri bulunuyor. Bu yetenekleri hangi durumlarda kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenirseniz, düşmanlarınız karşınızda durmakta zorlanacaktır. Bu yüzden, her şampiyonun sahip olduğu yetenekleri iyice inceleyin ve analiz edin. Bunun için Mithrain'in şu videosuna bakabilirsiniz.

Dikey boşluklardan faydalanın:

Verebileceğimiz bir diğer ve son VALORANT taktiği ise, bir şampiyona özel olacak. Jett gibi şampiyonlar, kutuların üstü gibi dikey boşluklarda düşmanları oldukça zorlayabiliyor. Düşman akışını durdurmak ve olası saldırılara karşı takımını uyarmak için Jett ile bu dikey boşluklardan faydalanabilirsiniz.

Elbette bunlar haricinde VALORANT’ta yararlanabileceğiniz onlarca taktik var. Hâlâ keşfedilmeyi bekleyen… Lâkin VALORANT hâlâ yeni bir oyun olduğu için bu taktikleri keşfetmek biraz zaman alabilir. Bu yüzden, oyunda kendinizi geliştirmeye yönelik olabildiğince zaman geçirmeye bakın. Bu zamanı etkili bir şekilde kullanın. Böylelikle VALORANT’ın en iyilerinden biri olmak kaçınılmaz olacaktır.

Eğer paylaşmak istediğiniz taktikler varsa, yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Böylelikle Webtekno okurları olarak hep beraber daha fazla yol kat edebiliriz. Şimdiden iyi oyunlar!