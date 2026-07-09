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BLACK SHARK TERS KÖŞE YAPTI: Pad 7 Pro Tablet İncelemesi

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videomuzda klavyeli kılıfıyla laptop gibi kullanılabilen Black Shark Pad 7 Pro'yu inceledik.

11 inç ekranı ve güçlü bataryasıyla hem mobil oyunculara hem de standart kullanıcılara hitap eden bu şık tableti tüm detaylarıyla test ettik.

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Hem günlük kullanım hem basit iş uygulamaları için uzun uzun test ettiğimiz tablet hakkında yorumlarımızı ve test sonuçlarını sizlerle paylaştık. İyi seyirler!

Black Shark Pad 7 Pro özellikleri:

  • Ekran: 11.0 inç, FHD+, 120 Hz yenileme hızlı IPS LCD panel
  • İşlemci: MediaTek Helio G100
  • Bellek (RAM): 6 GB + 12 GB Sanal RAM destekli
  • Depolama: 256 GB (MicroSD kart ile artırılabilir)
  • Batarya: 8800 mAh
  • Arka Kamera: 13 MP ana kamera + 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Bağlantı: 4G LTE (SIM kart desteği), Wi-Fi 5 ve Bluetooth
  • İşletim Sistemi: Android 15
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