BLACK SHARK TERS KÖŞE YAPTI: Pad 7 Pro Tablet İncelemesi

Bu videomuzda klavyeli kılıfıyla laptop gibi kullanılabilen Black Shark Pad 7 Pro'yu inceledik.
11 inç ekranı ve güçlü bataryasıyla hem mobil oyunculara hem de standart kullanıcılara hitap eden bu şık tableti tüm detaylarıyla test ettik.
Hem günlük kullanım hem basit iş uygulamaları için uzun uzun test ettiğimiz tablet hakkında yorumlarımızı ve test sonuçlarını sizlerle paylaştık. İyi seyirler!
Black Shark Pad 7 Pro özellikleri:
- Ekran: 11.0 inç, FHD+, 120 Hz yenileme hızlı IPS LCD panel
- İşlemci: MediaTek Helio G100
- Bellek (RAM): 6 GB + 12 GB Sanal RAM destekli
- Depolama: 256 GB (MicroSD kart ile artırılabilir)
- Batarya: 8800 mAh
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bağlantı: 4G LTE (SIM kart desteği), Wi-Fi 5 ve Bluetooth
- İşletim Sistemi: Android 15