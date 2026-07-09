BLACK SHARK TERS KÖŞE YAPTI: Pad 7 Pro Tablet İncelemesi

Bu videomuzda klavyeli kılıfıyla laptop gibi kullanılabilen Black Shark Pad 7 Pro'yu inceledik.

11 inç ekranı ve güçlü bataryasıyla hem mobil oyunculara hem de standart kullanıcılara hitap eden bu şık tableti tüm detaylarıyla test ettik.

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Hem günlük kullanım hem basit iş uygulamaları için uzun uzun test ettiğimiz tablet hakkında yorumlarımızı ve test sonuçlarını sizlerle paylaştık. İyi seyirler!

Black Shark Pad 7 Pro özellikleri: