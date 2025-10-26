20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

Şu anda Türkiye'de 20 ila 30 bin TL arasında fiyat ödeyerek oldukça iyi telefonlar satın almanız mümkün. Biz de sizler için 20-30 bin TL arası en iyi telefonları derledik.

Şu anda Türkiye'de yeni ama iyi bir telefon almaya kalksanız aşağı yukarı 20 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Hâl böyle olunca 20 bin TL ila 30 bin TL arasında sayısız telefon mevcut.

Biz de bu içeriğimizde şu anda Türkiye'de 20-30 bin TL arasına alabileceğiniz en iyi telefonlardan bazılarını derledik. Bu telefonlar, profesyonel düzeyde kamera performansından en yeni ve en güçlü işlemcilere kadar birçok özelliği beraberinde getiriyor. Gelin 20-30 bin TL bandındaki telefonlara birlikte göz atalım.

20-30 bin TL arası fiyata satın alabileceğiniz telefonlar

Poco F7

Xiaomi 14T

Honor 200 Pro

Samsung Galaxy S24 FE

Realme GT 6

Poco X7 Pro

Poco F7

Özellik Detay Ekran 6.83 inç, 1280 x 2772 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3200 nit tepe parlaklık İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.5), 8 MP (f/2.2) Ön Kamera 20 MP (f/2.2) Pil 6.500 mAh İşletim Sistemi HyperOS 2

Xiaomi 14T

Özellik Detay Ekran 6.67 inç, 1220 x 2712 çözünürlük, AMOLED, 144Hz, HDR10+, 4000 nit tepe parlaklık İşlemci Mediatek Dimensity 8300 Ultra RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.7), 50 MP (f/1.9), 12 MP (f/2.2) Ön Kamera 32 MP (f/2.0) Pil 5.000 mAh İşletim Sistemi HyperOS 2

Honor 200 Pro

Özellik Detay Ekran 6.78 inç, 1224 x 2700 çözünürlük, OLED, 120Hz, HDR, 4000 nit tepe parlaklık İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB, 1 TB Arka Kamera 50 MP (f/1.9), 50 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.2) Ön Kamera 50 MP (f/2.1), 2 MP (f/2.4) Pil 5.200 mAh İşletim Sistemi MagicOS 8

Samsung Galaxy S24 FE

Özellik Detay Ekran 6.7 inç, 1080 x 2340 çözünürlük, AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nit tepe parlaklık İşlemci Exynos 2400e RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.8), 8 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.2) Ön Kamera 10 MP (f/2.4) Pil 4.700 mAh İşletim Sistemi One UI 8.0

Realme GT 6

Özellik Detay Ekran 6.78 inç, 1264 x 2780 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 6000 nit tepe parlaklık İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 8/12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.7), 50 MP (f/2.0), 8 MP (f/2.2) Ön Kamera 32 MP (f/2.5) Pil 5.500 mAh İşletim Sistemi Realme UI 5.0

Poco X7 Pro

Özellik Detay Ekran 6.67 inç, 1220 x 2712 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3200 nit tepe parlaklık İşlemci Mediatek Dimensity 8400 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.5), 8 MP (f/2.2), 8 MP (f/2.2) Ön Kamera 20 MP (f/2.2) Pil 6.000 mAh İşletim Sistemi HyperOS 2

Peki siz 20-30 bin TL arası bir telefon satın alacak olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.