Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

Şu anda Türkiye'de 20 ila 30 bin TL arasında fiyat ödeyerek oldukça iyi telefonlar satın almanız mümkün. Biz de sizler için 20-30 bin TL arası en iyi telefonları derledik.

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Şu anda Türkiye'de yeni ama iyi bir telefon almaya kalksanız aşağı yukarı 20 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Hâl böyle olunca 20 bin TL ila 30 bin TL arasında sayısız telefon mevcut.

Biz de bu içeriğimizde şu anda Türkiye'de 20-30 bin TL arasına alabileceğiniz en iyi telefonlardan bazılarını derledik. Bu telefonlar, profesyonel düzeyde kamera performansından en yeni ve en güçlü işlemcilere kadar birçok özelliği beraberinde getiriyor. Gelin 20-30 bin TL bandındaki telefonlara birlikte göz atalım.

20-30 bin TL arası fiyata satın alabileceğiniz telefonlar

  • Poco F7
  • Xiaomi 14T
  • Honor 200 Pro
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Realme GT 6
  • Poco X7 Pro

Poco F7

Poco F7

Özellik Detay
Ekran 6.83 inç, 1280 x 2772 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3200 nit tepe parlaklık
İşlemci Snapdragon 8s Gen 4
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka Kamera 50 MP (f/1.5), 8 MP (f/2.2)
Ön Kamera 20 MP (f/2.2)
Pil 6.500 mAh
İşletim Sistemi HyperOS 2

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Özellik Detay
Ekran 6.67 inç, 1220 x 2712 çözünürlük, AMOLED, 144Hz, HDR10+, 4000 nit tepe parlaklık
İşlemci Mediatek Dimensity 8300 Ultra
RAM 12/16 GB
Depolama 256/512 GB
Arka Kamera 50 MP (f/1.7), 50 MP (f/1.9), 12 MP (f/2.2)
Ön Kamera 32 MP (f/2.0)
Pil 5.000 mAh
İşletim Sistemi HyperOS 2

Honor 200 Pro

Honor 200 Pro

Özellik Detay
Ekran 6.78 inç, 1224 x 2700 çözünürlük, OLED, 120Hz, HDR, 4000 nit tepe parlaklık
İşlemci Snapdragon 8s Gen 3
RAM 12/16 GB
Depolama 256/512 GB, 1 TB
Arka Kamera 50 MP (f/1.9), 50 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.2)
Ön Kamera 50 MP (f/2.1), 2 MP (f/2.4)
Pil 5.200 mAh
İşletim Sistemi MagicOS 8

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

Özellik Detay
Ekran 6.7 inç, 1080 x 2340 çözünürlük, AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nit tepe parlaklık
İşlemci Exynos 2400e
RAM 8 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka Kamera 50 MP (f/1.8), 8 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.2)
Ön Kamera 10 MP (f/2.4)
Pil 4.700 mAh
İşletim Sistemi One UI 8.0

Realme GT 6

Realme GT 6

Özellik Detay
Ekran 6.78 inç, 1264 x 2780 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 6000 nit tepe parlaklık
İşlemci Snapdragon 8s Gen 3
RAM 8/12/16 GB
Depolama 256/512 GB
Arka Kamera 50 MP (f/1.7), 50 MP (f/2.0), 8 MP (f/2.2)
Ön Kamera 32 MP (f/2.5)
Pil 5.500 mAh
İşletim Sistemi Realme UI 5.0

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro

Özellik Detay
Ekran 6.67 inç, 1220 x 2712 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3200 nit tepe parlaklık
İşlemci Mediatek Dimensity 8400 Ultra
RAM 8/12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka Kamera 50 MP (f/1.5), 8 MP (f/2.2), 8 MP (f/2.2)
Ön Kamera 20 MP (f/2.2)
Pil 6.000 mAh
İşletim Sistemi HyperOS 2

Peki siz 20-30 bin TL arası bir telefon satın alacak olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Akıllı Telefon Samsung Xiaomi Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

[22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

[22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim