Canlılar âleminde en çok dişe sahip hayvanla aslında sık sık karşılaşıyoruz ancak bu özelliğini hiç fark etmiyoruz. 12 binden 20 bine kadar dişe sahip olabilen bu canlı neymiş?

Hayal etmesi bile zor görünse de bir hayvan var ki diş sayısı 20 bine kadar ulaşabiliyor. Üstelik bu hayvan, diğer hayvanlara kıyasla küçücük.

Önce bir düşünün. Tahmin yapmayı deneyin. Sonra okumaya başlayın. Bakalım bilebilecek misiniz?

Bahsettiğimiz hayvan…

Salyangoz veya sümüklü böcek. Salyangozların ağzında, keratin benzeri bir maddeden yapılan “radula” adlı bir yapı bulunuyor bu yapının üstünde binlerce mikroskobik diş oluyor. Mikroskobik dişler, hayat boyu devamlı yenileniyor.

Taramalı elektron mikroskobu ile çekilen radulanın büyütülmüş görüntüsü

Salyangozun türüne göre dişlerin sayısı da değişebiliyor. Örneğin etrafta sık sık gördüğümüz, bitkiyle beslenen bahçe salyangozlarının genellikle 14 bin dişi bulunuyor. Deniz salyangozlarının diş sayıları daha az olsa da pek çok işlevi var. Mesela bu dişleri zehirli mızraklar gibi kullanabiliyorlar.

Bu dişleri kullanma şekilleri daha da enteresan.

Radula yapısı, âdeta bir zımpara gibi kullanılıyor. Otçul salyangozlar; bitki yapraklarını, yosunları ya da besin yerine geçen diğer yüzeyleri dişleriyle kazıyorlar. Böylece besinleri parçalanıyor.

Etle beslenen salyangozların radulaları daha keskin ve sivri. Bu sayede avlarını (böcekler, diğer salyangozlar vb.) yakalayıp parçalayabiliyorlar.

Deniz salyangozlarınınki ise en ilginci. Kimisi, radulalarını zehir enjekte etmek için bir mızrak gibi kullanabiliyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu farklı türlerdeki radulalar, salyangozların habitatına göre zaman içinde evrimleşmiş.

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