Vücudunun yüzde 80'i su olan salyangozlar yağmur yağdığında neden dışarı çıkar hiç düşündünüz mü? Normalde saklanmayı tercih eden canlıların yağmur yağdığında dışarıda olmalarının birkaç sebebi var.

Toprağın bol olduğu bahçeli bir evde yaşıyorsanız muhtemelen daha önce salyangoz görmüşsünüzdür. Üstlerinde kendi kabuğunu taşıyan sümüksü bir yapıya sahip bu canlılar genellikle yağmurlu havalarda görülürler. Hemen hemen her yerde görülen bu böcek türünün neden yağmurlu havalarda ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?

Genelde bir yerlere saklanıp hayatlarını sakinlikle geçiren bu canlılar, yağmurun gelişiyle birlikte adeta özgür olmuşlarcasına yolllara dökülürler. Peki salyangozlar neden yağmur yağdığında dışarı çıkar, nereye yetişmeye çalışırlar? Hadi gelin, bu garip canlıların yağmurlarla ne gibi ilgileri olduğuna bakalım.

Salyangozlar neden yağmurlu havalarda çıkar?

Salyangoz, sümüklü böcek gibi canlılar hayatta kalmak için neme ihtiyaç duyarlar. Nem olmadan vücutları kuruyan bu canlılar, bu sebeple güneşin altında bir yürüyüşe çıkıp vücudundaki suyun bitmesini çok fazla istemezler. Tam da bu sebeple gün içerisinde gölge ve gizli yerlerde saklanan salyangozlar daha çok geceleri aktif olur. Güneş'in kavurucu sıcağının olmaması ve onları avlayan hayvanların da daha az olması sebebiyle geceleri aktif olan bu canlılar nemli bir ortam olan yağmurlu havalarda saklandıkları yerlerden çıkarlar.

Derileri aracılığıyla nefes alan salyangozlar, kuru havalarda vücut nemlerini korumak için saklanmayı tercih ediyorlar. Genelde bahçenizdeki bitkilerin yapraklarıyla beslenen bu canlılar, kuru geçen bir sezonun ardından yağan yağmurda açlıklarını gidermek için dışarıya çıkarlar. Bizler de bu sayede yağmur yağdığında normalinden çok daha fazla salyangoz görmüş oluruz.

Salyangozlar su birikintilerinden kaçmaya çalışıyorlar.

Salyangozlar her ne kadar nemli bir ortama ihtiyaç duysalar da suyun içinde hayatta kalmaları mümkün değil. Özellikle şiddetli yağmurlarda salyangozların saklanıp uyuduğu bölgeler suyla dolabilir. Bu da salyangozların kabuklarını suyla doldurur. Bunu fark eden salyangoz ise boğulmayacağı daha kuru bir zemine ilerler.

Yağmurlu hava salyangozlara gece olduğunu düşündürtebilir.

Salyangozların yağmurda dışarı çıkmasının bir diğer sebebi de gece olduğunu düşünmeleridir. Bir saatleri olmadığı için gece olduğunu havanın kararması ve sıcaklığın düşmesine göre yorumlarlar. Yağmur yağdığında da kalın gri bulutlar Güneş'i engeller ve havayı soğutur. Salyangozlar da bu sebeple gece olduğunu ve dışarı çıkma zamanlarının geldiğini düşünür.

Salyangozlar yağmurlu havada kış uykusundan uyanıyor.

Salyangozlar soğuk olan ekim ile nisan ayları arasındaki dönemde genelde kış uykusunda olurlar. Yağmur yağdığında ise uyanarak temel ihtiyaçlarını yerine getirirler. Pek çok farklı sebepten yağmurlu havalarda dışarı çıkan salyangozlar, bu döngüyle hayatlarını devam ettirirler.

Bugün sizlere neden salyangozların yağmurlu havalarda dışarı çıktığını açıkladık. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız, mesajlarda bize iletebilirsiniz.

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