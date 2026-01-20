Tümü Webekno
[20 Ocak-3 Şubat] Toplam Değeri 9 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Ocak 2026 Game Pass Oyunları

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Resident Evil Village 1.399 TL 20 Ocak
MIO: Memories in Orbit 849 TL 20 Ocak
Death Stranding Director’s Cut 819 TL 21 Ocak
RoadCraft 1.400 TL 21 Ocak
NINJA GAIDEN: Ragebound 503 TL 21 Ocak
The Talos Principle 2 280 TL 27 Ocak
ANNO : Mutationem 55 TL 28 Ocak
Drop Duchy Belli değil 28 Ocak
MySims: Cozy Bundle 1.499,99 TL 29 Ocak
Warhammer 40,000: Space Marine 2 2.050 TL 29 Ocak
INDIKA 455 TL 2 Şubat
FINAL FANTASY II 419 TL 3 Şubat
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Xbox Oyunlar

