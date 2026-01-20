[20 Ocak-3 Şubat] Toplam Değeri 9 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Resident Evil Village
|1.399 TL
|20 Ocak
|MIO: Memories in Orbit
|849 TL
|20 Ocak
|Death Stranding Director’s Cut
|819 TL
|21 Ocak
|RoadCraft
|1.400 TL
|21 Ocak
|NINJA GAIDEN: Ragebound
|503 TL
|21 Ocak
|The Talos Principle 2
|280 TL
|27 Ocak
|ANNO : Mutationem
|55 TL
|28 Ocak
|Drop Duchy
|Belli değil
|28 Ocak
|MySims: Cozy Bundle
|1.499,99 TL
|29 Ocak
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|2.050 TL
|29 Ocak
|INDIKA
|455 TL
|2 Şubat
|FINAL FANTASY II
|419 TL
|3 Şubat
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.