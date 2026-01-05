Tümü Webekno
[Ocak 2026] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Aşan 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 5 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Flintlock: The Siege of Dawn

Oyun Fiyat
Flintlock: The Siege of Dawn 650 TL
Neon White 500 TL
Road 96 179 TL
The Ascent 169 TL
The Grinch: Christmas Adventures - Mutlu ve Sinsi Sürümü 1.530 TL

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Ocak ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için 16 Ocak tarihine kadar vaktiniz var.

Xbox Oyunlar

