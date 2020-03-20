200 Milyon Kişinin Bilgilerini İçeren Veritabanı Keşfedildi

CyberNews sitesinde görev yapan güvenlik analistleri, 200 milyondan fazla kullanıcıyla ilgili ayrıntılı kayıtlar da dâhil olmak üzere 800 GB'tan fazla kişisel bilgi içeren korunmasız bir veritabanı keşfetti.

Son günlerde keşfedilen korunmasız veritabanında saklanan kayıtların, içinde yer alan kişilerin tam adlarını ve unvanlarını, e-posta adreslerini, telefon numaralarını, doğum tarihlerini, kredi derecelendirmelerini, ev adreslerini, çocuk bilgilerini ve cinsiyetlerini içeren demografik bilgilerle beraber ayrıntılı ipotek ve vergi kayıtlarını ve kişisel olarak tanımlanması mümkün olan diğer birçok bilgiyi barındırdığı açıklandı.

Veritabanı analizine dayanarak konuşan CyberNews sitesi, verilerin çoğunun ABD Nüfus Sayım Bürosu'ndan alınmış olabileceğine inandığını söyledi. Bunun nedeni olarak da veritabanında kullanılan belirli kodların büroya özgü olması ve büronun sınıflandırmalarında kullanılması gösterildi.

Söz konusu veritabanının ABD'de bulunduğu ve henüz tam belli olmayan bir süre boyunca bir Google Cloud sunucusunda barındırıldığı da açıklandı. Aktarılana göre mart ayının başında, veritabanında yer alan tüm kayıtlar kimliği belirsiz biri tarafından silindi ancak boş hâldeki veritabanı çevrimiçi kalmaya devam ediyor ve hiçbir kimlik doğrulaması olmadan erişim sağlanabiliyor.

İki klasör daha var:

CyberNews, ayrıca veritabanındaki ana klasörde bulunan kişisel kayıtlarla ilgisi olmayan iki klasör daha keşfetti. Bu klasörlerin ABD'deki bir itfaiyeden kopyalanan 2010'a kadar olan tarihleri, saatleri, konumları içeren acil arama kayıtları ve California merkezli şirket Lyft'e ait 74 bisiklet paylaşım istasyonunun bir listesini barındırdığı bildirildi. Bununla birlikte güvenlik analistleri, ana klasördeki verilerin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak veritabanının bir veri pazarlama firmasına veya kredi kartı şirketine ait olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Veritabanının içeriğinin silinmiş olmasına rağmen kötü niyetli kişiler tarafından indirilmiş olabileceğini aktaran CyberNews, “Veriler kötü niyetli bir kişi tarafından çalındıysa 200 milyondan fazla ABD kullanıcısı için sonuçlar çok büyük olabilir. Siber suçlular tarafından yıkıcı potansiyeline kadar kullanılırsa bu veri sızıntısı, dolandırılan kullanıcılar için milyarlarca zararla sonuçlanabilir ” sözleriyle verileri çalınmış olabilecek kullanıcıların nasıl etkilenebileceğini anlatmaya çalıştı.