Alman Askeri Bilgisayarı eBay'de 99 Dolara Satıldı

Güvenlik araştırmacılarından oluşan bir ekip, içinde gizli verilerin de bulunduğu bir Alman askeri dizüstü bilgisayarını eBay'den 99 dolara satın aldı. Öte yandan bu tip bilgilerin yer aldığı bir dizüstü bilgisayar eBay'den ilk kez satılmıyor.

Alman güvenlik araştırmacıları, eBay'den Alman ordusuna ait bir dizüstü bilgisayarı oldukça ucuza satın aldılar. 99 dolara alınan bilgisayarın içinde kolay erişilebilir gizli askeri bilgilerin yer aldığı keşfedildi. Bochum'daki G Data isimli şirketin araştırmacıları tarafından satın alınan bilgisayarda birçok belgenin yanı sıra LeFlaSys Ozelot hava savunma sisteminin nasıl yok edileceğine yönelik talimatlar da yer alıyor.

LeFlaSys Ozelot, ilk kez 2001 yılında konuşlandırılan ve hâlâ faaliyette olan mobil bir hava savunma sistemi. Karadan havaya füze sistemiyle havadan gelen tehditlere karşı hızlı bir şekilde tepki veren LeFlaSys Ozelot, komuta merkezlerini ve hareket hâlindeki askerleri koruyor. Dosyaların en düşük gizlilik derecesi anlamına gelen "VS-Nur für den Dienstgebrauch" ile işaretlendiği de gelen bilgiler arasında.

LeFlaSys Ozelot hâlâ kullanılıyor:

G Data güvenlik uzmanı Tim Berghoff'un Deutsche Welle'ye söylediğine göre 5 kilogram ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, sahada kullanılmak üzere tasarlanmış. Berghoff, cihazın 2000'li yılların başında üretildiğini tahmin ederken hâlâ düzgün bir şekilde çalıştığını kaydetti. Bilgisayarda LeFlaSys Ozelot sistemi hakkında çok sayıda teknik bilgi yer alıyor.

Hava savunma sisteminin nasıl çalıştırılacağından bakımına kadar bir dizi yönergeye ulaşılırken sistemi tamamen yok etme talimatlarının düşman eline geçme ihtimali karşısında önlem olarak verildiği belirtiliyor. Berghoff, cihaza erişimin çok kolay olduğunu, Windows girişinin bile şifre istemediğini söylüyor. Silah sisteminin dokümantasyonunu içeren programın girişindeki şifreyse tahmin etmesi çok kolay bir kombinasyondan oluşuyordu. Tüm bunları yaptıktan sonra Berghoff ve meslektaşı Alexandra Stehr, rahatça dosyalar arasında gezinmeye başladılar.

Cihazın, Bingen'deki bir geri dönüşüm firması tarafından satışa çıkarıldığı belirtiliyor. Der Spiegel'e konuşan Almanya Savunma Bakanlığı, dizüstü bilgisayardaki verileri yok etme sorumluluğunun geri dönüşüm şirketinde olduğunu savundu. Bakanlık sözcüsü, LeFlaSys Ozelot sistemleri için kullanılan tüm bilgisayarların kullanımdan kaldırılarak geri dönüşüme gönderildiğini kaydetti.

Bakanlık, bununla birlikte elde edilen bilginin çok kritik bir veri olmadığını ve düşmanlara kritik bilgi sağlamadığını söyledi. Savunma Bakanlığı, bilişim ekipmanlarını satmadan önce tüm veriyi yok etmekle mükellef. Geçen yıl da Yukarı Bavyera'dan bir orman koruma muhafızı, satın aldığı bir dizüstü bilgisayarda Mars mobil roketatarına ilişkin gizli verileri bulmuştu.