2008 Ekonomik Krizini Tahmin Eden Ünlü Yatırımcı: OpenAI, Yakında Patlayacak

2008 ekonomik krizini tahmin eden ve hatta hakkında The Big Short isimli film bile çekilen yatırımcı Michael Burry, yapay zekâ alanında sorunların başlayacağını ve yakında OpenAI'ın patlayacağını söyleyen açıklamalarda bulundu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2008’de ABD’de yaşanan devasa ekonomik krizi önceden tahmin etmesiyle bilinen ve hatta hakkında The Big Short ismi verilen film bile çekilen ünlü yatırımcı Michael Burry, son yıllarda yükselen yapay zekâ sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

X üzerinden paylaşımlarda bulunan ünlü yatırımcı, direkt olarak ChatGPT’nin geliştiricisi olan ve dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi konumunda bulunan OpenAI’ı hedefine aldı. Burry, OpenAI’ın yakında patlayacağını söylerken yapay zekânın balon olduğunu belirtti. Balon yatırımların çok fazla yapılması ve sürdürülemez olmasıyla şirketlerin ciddi kayıplar yaşama ihtimali için kullanılan bir terim.

“OpenAI, yeni Netscape” olacak

Burry’e göre borsanın şu anda en gözde yatırım aracı olan yapay zekâ için sorunlar iyice yaklaşmaya başladı. Bunun ardından da bu alandaki en büyük oyuncu olan OpenAI’ı hedefine aldı. Burry, OpenAI’ı bir dönemin teknoloji devi Netscape benzeterek yakında patlayacağını öne sürdü.

Netscape, 1990’lı yılların ortasında inanılmaz popüler bir şirketti ve dünyanın en yaygın kullanılan web tarayıcısna sahipti. Ancak o yıllarda teknoloji şirketlerine yapılan** aşırı yatımlar nedeniyle ortaya çıkan “dot-com balonu” **nedeniyle düşüş yaşayarak yavaş yavaş piyasadan kaybolmuştu. 90’ların sonunda gerçekleşen bu balon sonucunda da Netscape gibi birçok şirket batmıştı. O dönemde az sayıda şirket krizden başarıyla çıkabilmiş ve uzun vadede başarı yakalamayı başarmıştı.

İşte Burry de OpenAI’ın sonunun böyle olacağını düşünüyor. Ünlü yatırımcıya göre yapay zekâya yapılan aşırı yatırımlar nedeniyle oluşacak balonun ardından şirketler batmaya başlayacak ve OpenAI, bundan en çok etkilenen şirketlerden olacak. Burry, OpenAI’ın şimdiden para kaybetmeye başladığını da eklemiş. Bu tahminin doğru çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz.

OpenAI, ChatGPT'nin Ne Kadar Kullanıldığını da Gösteren 2025 Raporunu Yayımladı (Batıyor mu Çıkıyor mu?) OpenAI, ChatGPT'nin Ne Kadar Kullanıldığını da Gösteren 2025 Raporunu Yayımladı (Batıyor mu Çıkıyor mu?)
