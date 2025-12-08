Tümü Webekno
OpenAI, ChatGPT'nin Ne Kadar Kullanıldığını da Gösteren 2025 Raporunu Yayımladı (Batıyor mu Çıkıyor mu?)

ChatGPT, yayımladığı yeni 2025 Enterprise AI raporu kapsamında özellikle kurumsal tarafta yapay zekânın ne denli kullanım oranlarına ulaştığını gözler önüne seriyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, kurumsal yapay zekâ kullanımının dünya çapında nasıl büyüdüğünü ortaya koyan 2025 Enterprise AI raporunu yayımladı. Rapor yalnızca iş dünyasında yapay zekânın konumunu değil, aynı zamanda ChatGPT’nin ne kadar yoğun kullanıldığını da ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde gözler önüne seriyor.

OpenAI, ChatGPT’nin haftalık bazda 800 milyon kişi tarafından kullanıldığını söylüyor. Bu dev tüketici ilgisi, şirketlerin de aynı araçları iş süreçlerine hızla entegre etmesine yol açmış durumda. Yayımlanan rapora göre OpenAI’ın artık 1 milyondan fazla işletme müşterisi bulunuyor ve ChatGPT iş yerlerinde “deneme aracı” olmaktan çıkıp altyapı hâline gelmeye başlıyor.

Kullanım sadece artmıyor, aynı zamanda derinleşiyor

2

Raporun en dikkat çekici kısmı ise şirketler yapay zekâyı artık yalnızca bir “soru-cevap botu” gibi değil, tekrar eden süreçlere entegre edilmiş bir iş gücü olarak kullanıyor. Öne çıkan kullanım senaryoları ise şöyle:

  • ChatGPT Enterprise mesaj hacmi yılda 8 kat arttı.
  • Ortalama çalışan, geçtiğimiz yıla göre %30 daha fazla mesaj gönderiyor.
  • Custom GPT’ler ve Projects gibi yapılandırılmış iş akışlarının kullanımı 19 kat arttı.
  • API üzerinden “reasoning token” kullanımı 320 kat büyüdü, yani şirketlerin daha zeki ve karmaşık görevleri modele devretme hızları uçuyor.

Sektörlerde ve ülkelerde de büyük sıçrama var

3

Hem büyüme hızı hem kullanıcı yoğunluğu açısından da ciddi bir sıçrama var. Rapora göre en hızlı büyüyen sektörler teknoloji, sağlık ve üretim olurken, en büyük kullanıcı pazarları listesinde profesyonel hizmetler, finans ve teknoloji hâlen lider.

En hızlı büyüyen ülkeler ise sırasıyla Avustralya, Brezilya, Hollanda, Fransa olurken, bu ülkelerdeki kullanım oranlarında %146–187 büyüme kaydedilmiş durumda. Japonya ise ABD dışında en büyük API müşterisi konumunda. Yani talep tamamen küresel hâle gelmiş.

Çalışanlar için “ek saat” etkisi

4

Raporun en çarpıcı insan tarafı ise çalışan verimliliğinde. Özetlemek gerekirse:

  • Çalışanların %75’i, yapay zekânın çıktılarının hızını veya kalitesini artırdığını söylüyor.
  • Günde 40–60 dakika, yoğun kullanıcılar için haftada 10 saatin üzerinde tasarruf var.
  • Teknik olmayan çalışanlarda bile kod yazma, analiz yapma gibi yeni beceriler kazandırdığı belirtiliyor.
  • Kodlama mesajları teknik olmayan birimlerde %36 arttı.

Özet: ChatGPT batmıyor, aksine ekonomiye kök salıyor

5

Yayımlanan rapor birçok konuda gelecekte görmeyi beklediğimiz şeyleri bugün bile gördüğümüzü bariz bir şekilde özetliyor. Yani ChatGPT dünya ekonomisinin belkemiği hâline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca:

  • Kullanıcı sayısı artıyor,
  • Kurumsal kullanım derinleşiyor,
  • Teknik iş gücü sınırları yeniden çiziliyor,
  • Şirketler somut maliyet tasarrufu ve gelir artışı sağlıyor.

Kısaca bugün geldiğimiz noktada artık mesele “Model ne kadar güçlü?” değil, “Şirketler buna ne kadar hazır?”...

ChatGPT OpenAI

