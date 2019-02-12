Moto G4 Plus Modelleri, Android Güncelleme Aldı

Motorola'nın orta seviye telefonlarından olan Moto G4 Plus, sonunda Android 8.1 Oreo'ya güncellendi.

Android 8.1 Oreo güncellemesi, son yıllarda çıkan birçok telefona gelmişti. Android 9 Pie'ın yayılması ve hatta Android Q ile ilgili bazı detayların belli olmasıyla iyice eskiyen Oreo sürümü, uzun bekleyişin ardından Moto G4 Plus'a da geliyor. Bu güncelleme; Aralık 2018 güvenlik yamasını, uyarlanabilir simgeleri ve bildirim noktaları ile fotoğraf modlarında iyileştirmeyi barındırıyor.

Telefonunuzda bu güncelleme ile ilgili herhangi bir bildirim almadıysanız, takip etmeniz gereken işlem basamakları çok basit. "Telefon Hakkında > Sistem Güncellemeleri" seçeneğine dokunmanızla birlikte, güncelleme bilgilerini alabilirsiniz.

Motorola, Android 8.1 Oreo güncellemesinin geç geleceğini söylemişti

Moto G4 Plus için Android 8.1 güncellemesinin gecikeceği daha önce açıklanmış olsa da 2016 model bir cihazın güncelleme alması esas olarak takdir edilecek bir durum.

Moto G4 serisinin diğer üyeleri olan Moto G4 Play ve Moto G4 modelleri en son Android Nougat güncellemesine kavuşmuştu. Bu cihazların yeni bir güncelleme alıp almayacakları konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.