Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

Yeni bir iddiaya göre Galaxy S26 serisinin sevilen kamera özelliklerinden biri yakında eski Galaxy modellerine de gelebilir.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisini birkaç hafta önce gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıtmıştı. Cihazlar birçok dikkat çeken yenilikle geliyordu. Kameralarda bulunan sanal diyafram özelliği de bu özelliklerden biriydi.

Şimdi ise Samsung kullanıcılarını çok sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. Kore’den gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S26’nın sevilen sanal diyafram özelliğini bir yazılım güncellemesi yoluyla daha eski Galaxy modellerine getirmeyi düşünüyor. Özellikle geçen yılki S25 modellerine geleceği yönünde söylentiler var.

Ne işe yarıyor?

Sanal diyafram özelliği, isminden de anlayabileceğiniz üzere farklı diyafram açıklıklarını yapay olarak simüle etmenizi sağlıyor. Böylece özellikle portre çekimlerinde çok işe yarayan arka plan bulanıklığı efektinin yoğunluğunu etkili bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve çok daha iyi bir kamera deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Özellik aslında Galaxy S25 serisinde Expert RAW uygulaması aracılığıyla sadece ana kamerada kullanılabiliyordu. Ancak direkt Samsung’dan gelecek ve telefonlara resmen özelliği getirecek güncelleme ile ana kameranın yanı sıra telefoto lenste de kullanılabilecek. Böylece tam bir deneyim sunabilecek.