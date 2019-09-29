2019 Blazer'ın Sensörü, Bagajın Açılmasını Kolaylaştırıyor

2019 model Chevrolet Blazer, geçmiş model Ford Escape'lerden de aşina olduğumuz bagajın temassız açılması özelliğini çok daha kullanışlı hale getirdi. Sensörden yüzeye yansıtılan ışık sayesinde sürücüler, bagaj sensörünün tam olarak nerede olduğunu anlayabiliyor ve bagajı çok daha rahat açabiliyorlar.

Otomobil sektörünün, 10 yıl önceki modellerle kıyaslandığında dahi oldukça gelişmiş olduğunu anlayabiliriz. Bu gelişmelere bir örnek olarak ise 2013 model Ford Escape’de bulunan otomatik olarak açılan bagaj kapağını gösterebiliriz. Bu teknolojiyi özetlemek gerekirse kısaca sürücüler, bagajı açmak istediğinde arka tamponun altında bulunan bir sensöre ayağıyla dokunuyordu ve bagaj açılıyordu.

Ancak elinizde yüklerle zar zor yürürken bu sistem, pek de kullanışlı sayılmazdı. Çünkü zaten küçük bir sensördü ve tam olarak nerede konumlandığını bulmak oldukça zor olabiliyordu. Hatta bir işaret olmadığından pek çok kullanıcı, bu özelliğin farkında dahi olmayabilir.

Sensör, yüzeye bir ışık yansıtıyor:

Bir TechRadar çalışanı, benzer bir özelliğin 2019 model Chevrolet Blazer’da da olduğunu fark etti. Ancak Chevy’nin özelliği Ford’dan farklı olarak, bir ışık ile destekleniyor dolayısıyla gece karanlığında aracı dahi zor gördüğünüz ortamlarda çok daha kullanışlı.

2019 model Blazer, bu özelliği daha kullanışlı bir hale getirmek için sensörün olduğu konumdan bir ışığı yüzeye yansıtıyor. Böylelikle doğru noktanın neresi olduğunu kolaylıkla anlayan sürücünün yapması gereken tek şey ise ayağını ışığa göstermek oluyor ve bagaj otomatik bir şekilde açılıyor. Bagaj kapatılmak istendiğindeyse aynı hareketi tekrarlamak yeterli oluyor.

Sistemin çalışma mantığı ise şu şekilde: Araca yaklaştığınızda Blazer, cebinizdeki anahtarlığı otomatik olarak algılıyor ve bagaj kapağının altındakiler de dahil olmak üzere aracın etrafındaki ışıkları açıyor. Sürücü, ayağını ışığın olduğu bölgeye götürünce ise bagaj açılıyor.

Birkaç yıl öncesine ait otomobillerde bu ipuçlarına ihtiyacımız yoktu, çünkü araçlar o kadar gelişmiş değildi. Ancak içinde bulunduğumuz robotik otomasyon çağında bu ipuçları, sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak için oldukça gerekli. Bu kapsamda otomobil üreticilerinin kullanıcılarına rehberlik etmesi de giderek daha önemli bir hal alıyor.