2019'un En Çok Okunan Wikipedia Makaleleri Açıklandı

2019 yılını geriye bırakmamızla birlikte dünyada bu yıl nelerin trend olduğuna şöyle bir göz atabiliriz. Wikipedia, bu yılın en popüler makalelerini açıkladı.

Çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia, 2019 yılında en popüler olan İngilizce makalelerin hangileri olduğunu yayınladı. Araştırmacı Andrew West tarafından paylaşılan listeye göre bu senenin Wikipedia ziyaretçileri, hangi film veya dizi trend olduysa oraya yöneldi.

Avengers: Endgame ve Captain Marvel filmleri sayesinde Marvel sayfaları oldukça fazla ziyaret aldı. HBO’nun Game of Thrones dizisi de hatrı sayılır ziyaretçiyi topladı. Bununla birlikte Queen’in solisti Freddie Mercury gibi popüler isimlerin de arkaplanını öğrenmek isteyen ziyaretçiler, Freddie Mercury’nin Wikipedia sayfasına akın etti. İşte karşınızda bu yılın en çok ziyaret edilen Wikipedia sayfaları:

13. Captain Marvel:

12. Game of Thrones (8. Sezon):

HBO’nun popüler dizisi bu sene final yaptı ve final bölümünü 19 milyondan fazla izleyici aynı anda izledi.

11. Jeffrey Epstein:

Milyarder Jeffrey Epstein, ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanmıştı. Milyarder, 10 Ağustos günü hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

10. Keanu Reeves:

Herkesin gönlünde ayrı bir yere sahip olan Keanu Reeves, bu sene John Wick 3 Parabellum ve Oyuncak Hikayesi 4 yapımlarında yer almıştı.

9. Billie Eilish:

Müziğiyle insanları etkisi altına alan genç müzisyen, bu senenin en konuşulan isimleri arasında yer aldı. Billie Eilish, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go’ albümünü de bu sene yayınladı.

8. Marvel Sinematik Evreni filmlerinin listesi:

Avengers: Endgame ve Captain Marvel’ın gişe başarısı sayesinde Marvel filmlerinin içine girmek isteyenler Wikipedia’ya akın etti. Ziyaretçiler, filmlerin kendilerine daha neler sunabileceğini öğrenmek istedi.

7. Joker:

6. En çok gişe hasılatı yapan filmler listesi:

Avengers: Endgame’in gişe rekoru kırmasıyla birlikte filmseverler hangi filmlerin en çok gişe hasılatı yaptığını öğrenmek istemişler. Elbette bu ziyaretçiler arasında Joker’ın elde ettiği başarıyı görmek isteyenler de vardı.

5. Çernobil faciası:

HBO’nun belgesel - dram dizisi Chernobyl, 1986 yılında Ukrayna Pripyat’ta meydana gelen kazaya olan merakı da üst seviyeye taşıdı.

4. Freddie Mercury:

Queen’in solisti Freddie Mercury’nin hikâyesini konu alan Bohemian Rhapsody, bu yıl gişede başarılı olan filmler arasında yer alıyor. İzleyiciler, Farrokh Bulsara olarak doğan bu kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek istemişler.

3. Ted Bundy:

İnternet ortamı bu sene bir seri katil üzerine yoğunlaşmıştı. ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ filmi sayesinde ve ‘Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes’ belgeseli sayesinde bu isim oldukça merak edilmişti.

2. 2019’da ölenler:

Listenin en üst sıralarında böyle bir sayfanın yer alması oldukça garip gelebilir. Fakat kullanıcılar, bu yıl ölen insanların listesini görmek için Wikipedia’ya akın etmişler.

1. Avengers: Endgame:

Bu yıl en fazla okunan İngilizce Wikipedia makalesi, gişe rekortmeni Avengers: Endgame olmuş.