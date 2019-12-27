Apple'ın iPhone ve Mac cihazlar için yayınladığı duvar kağıtlarının tamamına internet üzerinden erişilebiliyor. Duvar kağıtlarına erişmek için Apple Mağazası'nı kullanmak da gerekmiyor. Gelin detaylara yakından bakalım.

iPhone'un ilk modeli 12 yıl önce piyasaya çıktı. Bilindiği üzere o dönemden beri iPhone duvar kağıtları, yalnızca dünyanın bir numaralı akıllı telefonunda kullanıldığı için değil, fotoğraf kalitesi nedeniyle de tüm dünyada oldukça popüler. Apple tarafından yayınlanan tüm iPhone duvar kağıtlarına şu anda tek bir siteden erişilebiliyor. 2007 yılından bu yana tasarlanan tüm iPhone arka plan görsellerinin yanı sıra iPad ve iPod'ların görsellerine de erişmek mümkün.

Her yeni iPhone modelinde, yeni cihazı diğerlerinden ayıran yeni bir duvar kağıdı yer alıyor ve bu duvar kağıtları genellikle Apple ile ilgisi bulunmayan akıllı telefonlarda da kullanılıyor. Fotoğrafların kalitesi sayesinde, akıllı telefonların üreticisinden bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görseller, ekranlarda güzel görünüyor.

iPhone ve Mac duvar kağıtları tek bir sitede birleştirildi:

iPhone duvar kağıtları koleksiyonu, yeni olmasa da Apple'ın yeni nesil her akıllı telefonunda gelen yeni duvar kağıtları ile güncelleniyor. Aynı koleksiyonda iPhone'un birlikte geldiği resmi canlı fotoğraflar da yer alıyor. Bahsi geçen tüm görseller Google Fotoğraflar kullanılarak cihaza indirilebiliyor. Bunun yanı sıra Mac'in duvar kağıdı koleksiyonu da erişime açık. Apple'ın ilk cihazı piyasaya sürüldüğünden beri kullanılan resmi duvar kağıtlarına bu bağlantıdan erişilebiliyor.

Apple'ın yeni nesil iPhone SE'yi 2020'nin nisan ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni cihazın yeni bir duvar kağıdı ile çıkması ve bu duvar kağıdının da koleksiyona eklenmesi bekleniyor. iOS işletim sisteminde kullanılan tüm görsellere buradan ulaşabileceğinizi ve bu bağlantının sürekli olarak güncelleneceğinin belirtildiğini ekleyelim. Görseller hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.