2019'un En İyi Grafiklerine Sahip 10 PC Oyunu

Bu yazımızda, 2019 yılında PC platformu için çıkış yapmış en iyi grafiklere sahip 10 oyunu listeledik. Gelin Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan listemize hep birlikte göz atalım.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte video oyun endüstrisi de her geçen yıl gelişmeye devam ediyor. Yıllar öncesinde piksel piksel oynadığımız video oyunları, bulunduğumuz dönem itibarıyla adeta bir film sahnesinden fırlamış gibi gerçekçi ve kaliteli olabiliyor. Öyle ki, bu yıl çıkan pek çok oyunda grafik kalitesinin hangi noktaya geldiğini çok net bir şekilde görebildik.

2019 yılı boyunca birbirinden farklı onlarca oyun tanıtıldı ve konsol için çıkış yapmış RDR 2 gibi farklı oyunlar PC’ye geldi. Bu oyunlardan bazıları hikâyesiyle, bazıları oyun mekanikleriyle bazılarıysa grafikleriyle oyuncuları büyülemeyi başardı. Biz de bu yazımızda 2019 yılında PC platformu için çıkış yapmış, en sağlam grafiklere sahip 10 oyunu derledik.

10. A Plague Tale: Innocence

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya sürülen A Plague Tale: Innocence, muhteşem karakter derinliği, hikâye anlatımı ve olay örgüsüyle oyuncuları adeta içerisine çekmeyi başarıyor. Tüm bunların dışında oyunu bu listeye almamızın başlıca nedeniyse tabii ki de muazzam grafikleri ve oyun atmosferi.

9. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Evet, Ghost Recon Breakpoint’in oyuncular açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bizim bu yazımızda ilgilendiğimiz şey, oyunun akışı ve içeriğinden ziyade grafikleri ve Ghost Recon Breakpoint bu konuda gerçekten başarılı. Belki de Breakpoint’in elle tutulur tek yanı grafikleridir zira oyuncular, içerik ve oynanıştan ümidi kesmiş durumdalar.

8. Call of Duty: Modern Warfare

Bu yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare, Ray Tracing efektleri olmasa bile harika görünen ender oyunlardan biri. Birinci şahıs nişancı modunda gördüğümüz karakter modelleri, muhtemelen en iyi animasyonlar arasında zirveye oynar ve gerçekten pürüzsüz. Öte yandan oyundaki ortam atmosferi de inanılmaz görünüyor ve çok sayıda çevresel etkiyle kendinizi adeta savaş alanında hissediyorsunuz.

7. Gears 5

Ülkemizde pek rağbet görmeyen bir oyun serisi olsa da Gears 5 için serinin en sağlam hikâye, en harika grafik ve en iyi optimizasyona sahip oyunu desek yanlış olmaz. Bir önceki oyunda Kait’in yarıda kalan hikâyesi yüzünden büyük beklentilere sebep olan oyun, grafiklerin ötesinde yarı açık dünyası ve yenilenen savaş mekanikleriyle kesinlikle 2019’un en iyi oyunlarından biri olmayı başardı.

6. Resident Evil 2 Remake

Bir korku oyununda bu kadar iyi grafikler gerçekten gerekli mi? Zira oyun zaten korkunç, üstüne bir de film sahnesinden çıkıp gelen gerçekçi karakterler eklenince tüm korku iki katına çıkıyor. Tabii ki korku tutkunları için işler biraz daha farklı olabilir. Bu konuyu bir kenara bırakırsak Resident Evil 2 Remake, gerçekten ‘Remake’ kelimesinin hakkını verecek derecede iyi grafiklere sahip bir oyun olmuş diyebiliriz. Yukarıdaki videodan da 1998 yapımı orijinal oyun ile 2019 yapımı remake arasındaki grafik farklarını görebilirsiniz.

5. Detroit: Become Human

Esasında bir konsol oyunu olan Detroit: Become Human’ın PC sürümü, oyunculara umduğunu veremeyen oyunlardan bir başkası zira PC optimizasyonu yeterince iyi değil. Yine de Quantic Dream tarafından yapılan oyunun grafiklerini yabana atamayız. Bu oyunda yer alan karakter modelleri, muhtemelen 2019’da tüm gördüğümüz oyunlar arasında başı çeker. Ayrıca oyundaki dudak senkronizasyonu da en beğenilen noktalardan biri. Kısa bir özet geçmek gerekirse Detroit: Become Human, PC oyuncuları için küçük de olsa şaşırtıcı anlar sunabiliyor.

4. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, PC’de çalıştırmak için istediği yüksek sistem gereksinimleriyle içeride bizi neyin beklediğini tahmin ettiren oyunlardan bir tanesi. Oyundaki çizimler harika, karakter modelleri inanılmaz ve çevre/hava etkileri oldukça gerçekçi. Kar deformasyonları, oyunda yer alan sayısız güzelliklerden sadece biri diyebiliriz. Zaten oyun şu anda PC’de yer alan en iyi açık dünya oyunlarının başında geliyor.

3. Metro Exodus

Metro: Exodus, özellikle Ray Tracing teknolojisinin de etkisiyle bugüne kadar gördüğümüz en muhteşem grafikli oyunlardan biri. 4A Engine oyun motorunu kullanan Metro: Exodus, küresel aydınlatma, dolaylı aydınlatma ve ortam tıkanması için RTX teknolojilerini kullanarak bu listeye 3. sıradan girmeyi başardı.

2. CONTROL

Bir sonraki RTX oyunu olmasaydı, CONTROL 2019’un en iyi grafiklere sahip PC oyunu olabilirdi. Remedy, oyunun yansımaları, temas gölgeleri, yaygın küresel aydınlatma ve şeffaf yansımalar için RTX’i kullanarak muhteşem bir sonuç elde etti. Daha önceki tüm oyunlarının en iyi noktalarını CONTROL’de bir araya getiren Remedy, oynanış bakımından da sevenlerini üzmüyor.

1. Quake 2 RTX

22 yıl sonra RTX desteği ile geri dönen Quake 2, bu listedeki tüm oyunların aksine eski bir teknoloji kullanmasına rağmen RTX’in neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Oyun yansımaları, kırılmalar ve gölgeler gibi tüm ışık efektlerinin kusursuza yakın bir şekilde işlendiği Quake 2 RTX, nispeten eski oyunların RTX ile geri dönebileceğinin sinyallerini de vermişti.

2019 yılının en sağlam grafiklerine sağlam oyunlarını derlediğimiz listemizin burada sonuna geliyoruz. Eğer sizin de listede görmek istediğiniz bir oyun varsa, fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.