Metacritic Puanlarına Göre Son 6 Yılın En İyi Oyunları

Son 6 yılda The Game Awards etkinliğinde 'Yılın Oyunu' ödülüne layık görülmeyi başarmış oyunlar, Metacritic puanlarına göre sıralandı. Adeta 'Şampiyonlar Ligi' gibi olan bu listedeki her bir oyun, çıktıkları yıllara damgasını vurmayı başarmış durumda.

Video oyun endüstrisindeki oyunları onurlandırmak adına yıllık olarak düzenlenen bir etkinlik olan The Game Awards, ilk günden bu yana geçen 17 yıl içinde sektörün gelişmesinin de etkisiyle birçok değişiklik geçirdi. İlk başlarda küçük çaplı bir organizasyon olarak düzenlenen etkinlik, gelinen bu zamanda 'Yılın E-Spor Oyuncusu'ndan 'En İyi Oyun Yönetmeni'ne kadar pek çok dalda ödül dağıtıyor.

Etkinliğin bu denli önem kazanması ve farklı dallarda ödüller dağıtması da artık yalnızca hayranlara değil, oyun geliştiricilerine özel bir şeyler sunduğu anlamına geliyor. Hâl böyle olunca geliştiricileri de oyunları için daha çok çabalıyor. Biz de bu yazımızda, Metacritic puanlarına göre son 6 yıla damgasını vurmuş en iyi oyunları derledik. Gelin tüm bu oyunlara hep birlikte bakalım.

6. Dragon Age: Inquisition (2014)

Metacritic puanı: 86,33

2014 senesi, yeni konsolların tanıtılmasının etkisiyle oyun sektöründe oldukça önemli bir yere sahipti. Yıl sonuna doğru piyasaya sürülen Dragon Age: Inquisition, akıcı hikâye anlatımı, oldukça iyi RPG mekaniği, ayrıntılı mekânlar ve yıllar sonra dahi harika bir oyun deneyimi sunmasıyla bu yıla damgasını vuran oyunlardan biri olmayı başarmıştı. Öyle ki oyun, 2014 The Game Awards’ta 'Yılın En İyi Oyunu' ödülüne layık görüldü.

5. Sekiro: Shadows Die Twice (2019)

Metacritic puanı: 89,66

Bu yılın başlarında çıkışını yapan Sekiro: Shadows Die Twice, ilk günden beri gerek görüntü kalitesi gerekse savaş mekanikleriyle pek çok oyuncudan tam not almayı başarmıştı. Geçtiğimiz 13 Aralık günü düzenlenen The Game Awards 2019 etkinliğinde Death Stranding ve Resident Evil 2 gibi rakiplerini geride bırakıp 'Yılın Oyunu' seçilen yapım, böylelikle ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

4. Overwatch (2016)

Metacritic puanı: 90,75

Büyük bir e-sporcu topluluğuna sahip olan ve düzenli olarak turnuvaları düzenlenen Overwatch, çıktığı günden beri popülerliğini korumayı başaran oyunlardan biri. Dereceli ligler, arkadaşlarla oynama ve kesintisiz rekabet sunan Overwatch, tüm bunların bir karşılığı olarak 2016 yılında 'Yılın Oyunu' seçilmeyi başarmıştı.

3. The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Metacritic puanı: 92

Anlatmaya kelimelerin yetmeyeceği bir oyun olan The Witcher 3, kısaca özetlemek gerekirse bir rol yapma oyunu olarak biliniyor. Aynı tür rakiplerinin karşısında ezici bir üstünlüğe sahip olan The Witcher 3, orijinal içeriğinde 100 saatten fazla oynanmanın yanı sıra DLC genişletmeleriyle saatlerinizi harcayabileceğiniz bir oyun. Yapım, şimdiye dek sayısız ödül kazanmasına ek olarak 2015 The Game Awards’ta 'Yılın En İyi Oyunu' olarak görülmüştü.

2. God of War (2018)

Metacritic puanı: 94

2005 yılında başlayan serinin son harikası olan God of War, çıkış yılı olan 2018’de deyim yerindeyse toplanmadık ödül bırakmamıştı. Kratos’un macerasını konu alan oyun, The Game Awards 2018’de Red Dead Redemption 2 ile kıyasıya girdiği mücadelede kazanan taraf olmuş ve 'Yılın Oyunu' seçilmişti.

1. The Legend of Zelda: Breath of The Wild (2017)

Metacritic puanı: 97

Nintendo’nun en ikonik oyun serilerinden biri olan Legend of Zelda, 1986 yılında piyasaya sürüldüğünden beri pek çok değişiklik geçirdi. Oyunun mekanikleri, hikâyesi ve grafikleri, yıllar içinde farklılaşsa bile oyuncuların bu seriye olan ilgisi hiçbir zaman kaybolmadı. Geniş açık dünya haritasıyla oyuncuları içine çeken Breath of The Wild, bu kadar beğenilmesinin bir sonucu olarak The Game Awards 2017’de 'Yılın Oyunu' ödülüyle onurlandırılmıştı.

Metacritic skorlarına göre son 6 yılın en başarılı oyunlarını derlediğimiz listemizin burada sonuna geliyoruz. Listede yer alan oyunlardan oynama fırsatı yakaladıklarınızı ve en beğendiklerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.