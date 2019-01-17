2019 Yılında Uygulanacak Telsiz Kullanım Ücretleri Açıklandı

Her sene Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından yeniden belirlenen telsiz kullanım ücretleri 2019 yılı için belli oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), her sene kullanıcılardan alınan telsiz kullanım ücretini yeniden belirledi. 2017 yılında 19.68 TL, 2018 yılında 22,52 TL olarak belirlenen tutar, 2019 yılı için 27,86 TL olarak belirlendi.

Mobil cep telefonu abonelerinin bağlı bulunduğu operatörler, sene başında bu tutarı kullanıcıların yerine devlete ödüyor. Ödeme kolaylığı olması açısından da 12 eşit taksitle alıyor.

%23.73 yeniden değerlendirme oranında artırılan telsiz kullanım ücretinin yanı sıra, mobil telsiz ruhsatname ücretleri 52,05 TL, tekrarlayıcı telsiz ruhsatname ücreti 260,35 TL ve sabit telsiz ruhsatname ücreti ise 130,18 TL oldu.

27,86 TL'lik tutar 12 eşit taksitle alınacağı için mobil kullanıcılar her ay 2.32 TL ödemek durumunda kalacak. Son olarak telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri de aynı oranda artırıldı. Sabit ana yer istasyonları için 2.603 TL, uydu mobil telsiz aboneleri için 39.05 TL olarak belirlendi.