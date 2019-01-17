LG'den Kısmi Katlanabilir Akıllı Telefon Geliyor

Yeni ortaya çıkan raporlara göre LG, katlanabilir akıllı telefonunda bükülebilen tek bir ekran kullanmak yerine birbirine bağlanmış iki ayrı ekran kullanacak.

Güney Kore’de ortaya çıkan yeni bir rapora göre LG, katlanabilir akıllı telefon konseptini birbirine bağlanmış çift ekran konsepti ile değiştirmiş durumda. LG’nin akıllı telefon pazarındaki mevcut konumunda bakarak yüksek fiyat etiketine sahip bir katlanabilir akıllı telefonun kolay kolay alıcı bulamayacağını düşünen şirket, katlanabilir ekranlı akıllı telefon fikrinden vazgeçmiş olabilir.

Bildiğiniz gibi LG, katlanabilir akıllı telefon üretmek konusunda Samsung’un en büyük rakibi konumunda bulunuyordu. Güney Koreli teknoloji devi, ekran panelleri konusunda Samsung ile yarışabilecek kapasitede olsa da akıllı telefon pazarında hemşerisinin ziyadesi ile gerisinde bulunuyor. Bu nedenle LG, katlanabilir akıllı telefon konseptinde küçük bir değişikliğe giderek daha tüketici dostu bir ürün piyasaya sürmeyi planlıyor.

LG G8 Dual Display ya da LG G8 ThinQ olarak adlandırılması beklenen model, ZTE Axon M gibi iki ekranın birleşmesi ile daha büyük ekranlı bir akıllı telefon haline dönüşebilecek. Fakat LG, ekran panelleri konusunda ZTE’nin çok önünde olduğundan Axon M gibi iki ekranın arasına devasa bir çerçeve girmesine izin vermeyecek. En azından beklentilerin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz.

Edinilen bilgiye göre LG G8 ThinQ, iki ekran birleştiğinde 7 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak. Cihaz katlandığında ise 4 inçlik daha minimal bir ekran kullanıma hazır olacak. Peki LG’nin bu ‘katlanabilir’ akıllı telefonu, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonundan ne kadar ucuz olacak? Tahminler, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunu 1800 dolar civarında bir fiyatla satışa sunacağı yönünde. LG’nin katlanabilir akıllı telefonu ise 900 dolar civarı bir fiyata sahip olacak. Yani neredeyse yarı yarıya bir fiyat farkından bahsedebileceğiz.