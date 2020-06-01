Corvette C8 ile C7'yi Karşı Karşıya Getiren Kalkış Yarışı

Geçtiğimiz sene gün yüzüne çıkan 2020 Chevrolet Corvette Stingray (C8), C7 jenerasyonu ile kalkış yarışında karşı karşıya geldi. Ünlü modifiye ekibi Hennessey Performance tarafından gerçekleştirilen yarışı, yaklaşık 500 beygir güce sahip olan C8 kazandı.

Modifiye ettiği araçlar kadar, düzenlediği kalkış yarışlarıyla da bilinen Hennessey Performance ekibi, YouTube’daki 437 bin abonesine heyecan dolu yepyeni bir mücadele sundu. Bu kez iki Chevrolet Corvette modelini karşı karşıya getiren ekip, nefes kesici bir videoya imza attı.

2020 Chevrolet Corvette Stingray ile C7 arasındaki kalkış yarışını izlemeden önce bilmeniz gereken birkaç şey var. Bu tam olarak adil bir yarış değil. Nedeni ise çok basit: C8’in Hennessey Performance tarafından modifiye edildi. Paslanmaz çelik egzoz, hafif jantlar ve Hoosier yarış lastikleri ile muazzam bir iyileştirme alan araç, C7 jenerasyonunun bir adım önünde bulunuyor.

Diğer taraftan C8, 6.2 litrelik LT2 V8 motoru ile 490 beygir gücü üretirken, C7 ise 450 beygir gücü üretiyor. C8, selefinin yedi ileri manuel veya hızlı vites değiştirmeli sekiz vitesli otomatik şanzımanı yerine, hızlı değişen sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana sahip, ancak her şeye rağmen C7’nin avantajlı olduğu çok önemli bir faktör var: Ağırlık.

2020 Chevrolet Corvette Stingray, 1.526 kilogram ağırlığa sahipken, selefi C7’de bu rakam 1.495 kilogram. Bu da, Hennessey Performance’ın yaptığı modifikasyonlara rağmen C8’in az da olsa selefine göre hala ağır olduğu anlamına geliyor.

Gelelim iki aracın pis üzerindeki performansına. 0-100 kilometre hızlanmasını 2.95 saniyede gerçekleştiren Corvette C7, 400 metrelik mesafeyi 11,2 saniyede tamamladı. 0’dan 100 kilometreye 2.8 saniyede ulaşan 2020 Chevrolet Corvette Stingray ise çeyrek mili 10.95 saniyede kat etti.

2020 Chevrolet Corvette Stingray ile Corvette C7 arasındaki kalkış yarışı