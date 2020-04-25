2021 Volkswagen Golf R, Nürburgring’de Piste Çıktı (Video)

Volkswagen'in bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı 2021 model Golf R'nin Nürburgring'de devam eden test sürüşlerine dair bir video paylaşıldı. Önceki Golf R'lere kıyasla oldukça sessiz olan 2021 model araç, bazı Golf hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Almanya Nurburgring pistinde testleri devam eden yeni nesil Volkswagen Golf R, bir süredir çekilen casus karelerle karşımıza çıkıyordu. Bu görüntülerde yeni Golf R’nin tasarımına dair bazı detayları yakalayabilsek de aracın gerçekten bizi ilgilendiren kısmı olan pist performansını şimdiye kadar bir türlü göremiyorduk.

Neyse ki beklenen an nihayet geldi ve Auto Addiction tarafından paylaşılan bir video, yeni Golf R’nin yol performansını ortaya çıkardı. Videoyu izlediğimizde dikkat çeken ilk nokta, Golf R’nin önceki nesillere kıyasla oldukça sessiz bir araba olması oldu. Bu noktada lastik veya çevre sesleri bile aracın egzozuna kıyasla daha fazla gürültü çıkarıyor ki bu durum, bazı Golf hayranları için hayal kırıklığı yaratıyor.

2021 Volkswagen Golf R, 2,0 litrelik dört silindirli bir motorla gelecek gibi görünüyor:

İddia edilenlere göre GTI, S3 Sportback ve GTI TCR ile aynı güç ünitesini paylaşacak olan yeni Golf R, 329 beygir güç (245 kW) güç üretebilen 2,0 litrelik dört silindirli bir motorla birlikte gelecek. Yeni jenerasyonda manuel şanzımanla gelmeyeceği de belirtilen Golf R’nin aktarma sistemiyse 4Motion dört çeker sistemi ve 7 ileri DSG olacak.

Nurburgring pistinde kaydedilen görüntülerde tamamen yeni bir tamponla görüntülenen 2021 Golf R, bu tasarımla serinin geri kalan tüm üyelerinden ayrılıyor. Tasarım anlamında aracın bagaj kapağının üzerine konumlandırılan spoylerin de normalden daha büyük olması gözlerden kaçmıyor.

Volkswagen, yeni Golf R modelinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı ancak net bir tarih vermekten kaçınmıştı. Bu durumda mevcut koronavirüs salgını ve üretimlerin durma noktasına geldiği göz önüne alındığında, aracın tam olarak piyasaya sürülme tarihinin 2021 yılına sarkma ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.