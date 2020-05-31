2020 Chevy Corvette'te Yüksek Arka Kanat Seçeneği Olmayacak

Corvette, daha önce yalnızca belirli süreçte üretilecek otomobillerde olmayacağını söylediği Yüksek Arka Kanat seçeneğinin 2020'de tamamen iptal edildiğini açıkladı. Karbon salınım panelleri bağımsız bir seçenek olarak 2020'nin üçüncü çeyreğindeki otomobillerde görülecek.

Mart ayının sonuna doğru Corvette Forum'da yer alan habere göre, Chevrolet Yüksek Kanat Spoiler seçeneğinin 'tedarikçi kısıtlaması' nedeniyle iptal edildiğini yazmış ve bu haber doğrulanmıştı. Corvette Blogger'ın bildirdiğine göreyse, kanat tedarikçisi koronavirüs salgını nedeniyle üretimi durdurmuştu ancak kanat iptali yalnızca 20 Nisan haftası üretilen Corvette'ler için geçerliydi.

Otomotiv üreticisinin bildirimi, GM'in Bowling Green Montaj Fabrikası'nın kapatılmasından yalnızca 6 gün sonra geldi ve o zamanlar hiç kimse şu son iki ayda yaşadıklarımızın neler olabileceğinin farkında değildi. Nitekim, bu süreçte Chevrolet'in fikrini değiştirdiği anlaşıldı. Muscle Cars and Trucks'ın (MCT) haberine göre, Yüksek Kanat Spoiler seçeneği 2020 yılındaki renkli ya da karbon fiber modelleri için kullanılmayacak.

Spoiler gitti, yeni özellikler geldi

Eğer haber doğruysa, kanat GM'in daha önce siparişlerden çıkardığı görünür karbon fiber aero kitin yolundan gitmiş olacak. Görünür karbon fiber aero kitin bu yılın başında siparişlerden çıkarılmasının nedeni olarak tedarikçinin talebi karşılayamaması gösterilmişti. MCT'nin yazdığına bakılırsa aero kit önümüzdeki yıla kadar modellerde yer almayacak ancak bazı kit aksamları şu anda biten renkli ürünlerde bulunacak. Bunlar arasında, bu yılın üçüncü çeyreğinde bağımsız bir seçenek olarak karşımıza çıkacak olan görünür karbon salınım panelleri de bulunuyor.

Corvette Blogger'ın haberine göre üçüncü çeyrekte yapılandırıcıya bir dizi yeni seçenek eklenecek. Sanal National Corvette Museum partisinde Corvette ekibi 2021 için iki yeni renk model ve giriş seviyesi 1 LT trimli değişmeyen bir MSRP'yi tanıtmıştı. Corvette Racing'in "Jake" logosunda yeni zemin matları ve yük kaplamaları bulunurken, matların 195 dolar ve yük kaplamalarınınsa 135 dolar olduğu açıklanmıştı.

C8.R grafikli yeni iç mekân araba örtüleri üç numara Yellow (Sarı) sınıfı olarak 1.195 dolara satılıyor. Talebe göre dört numara Silver (Gümüş) sınıf da hemen bunun peşinden gelebilir. Chevy aynı zamanda ultra güvenlikli bijon somunu üzerine çalışıyor. Bu somun, şu andaki 90 dolarlık tekerlek kilit kitine göre güvenliği daha da artıracak.

Corvette, bu yıl için 20.801 araç siparişi almış ve şu ana kadar yaklaşık olarak 2.700 tanesini tamamlamıştı. Corvette, lüks spor araç siparişlerinde Porsche ve BMW'nin önünde bulunuyor.