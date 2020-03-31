Chevrolet'nin Yenilenmiş Bolt EV'sinin Çıkış Tarihi Ötelendi

Çin’de ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, iş dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. General Motors sözcüsü, güncellenmiş Bolt EV’nin çıkış tarihinin 2021’e ötelendiğini açıkladı.

Dünya genelinde yaklaşık 850 bin kişiye bulaşan ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, ekonomiyi ve iş dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs salgınından spordan teknolojiye kadar birçok farklı sektör etkilenirken en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi otomotiv sektörü oldu.

ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors'un sözcüsü Megan Soule, Electreck’e yaptığı açıklamada iş dünyasının içinde bulunduğu durum sebebiyle güncellenmiş Bolt EV’nin çıkış tarihini 2021’e ötelediklerini söyledi. Aracın çıkışı, yıl içerisindeki takvime bağlı kalacak.

Chevrolet Bolt EV:

Standart Bolt’un güncellenmiş olan bu versiyonunun daha sportif bir tasarıma, daha rahat koltuklara, adaptif seyir kontrolü için daha geniş açılı ön kameralara, daha iyi bir bilgi/eğlence sistemine ve daha birçok değişikliğe sahip olacağı düşünülüyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan General Motors, koronavirüs salgınından korunmak için Kuzey Amerika’daki fabrikalarını geçici bir süreliğine kapattı. Şirket, işe dönmek güvenli hâle gelene kadar da üretime yeniden başlamayı düşünmüyor. Fabrikaların birkaç hafta ya da daha uzun süreli olarak kapatılması, operasyonlar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve sektör içerisinde kelebek etkisiyle giderek yayılabilir.

Otomotiv sektöründe salgından etkilenen firmalar arasında sadece General Motors bulunmuyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kaliforniya’daki karantina kararı sebebiyle Fremont fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. Yine elektrikli otomobil üreticilerinden Lucid Motors, Air EV aracının çıkışını erteledi.