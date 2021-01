2020 boyunca evde geçirilen zamanlar, genelde film ve dizi platformlarıda harcandı. Biz de sizler için ülkemizde de hizmet veren Netflix ve Amazon Prime Video, yurt dışında hizmet veren Disney+, Hulu ve HBO Max platformlarında 2020 yılının en popüler filmleri listeledik.

Koronavirüs salgını yüzünden sinemaların büyük ölçüde kapandığı 2020 yılı, dijital dizi ve film platformlarının iyice yükselmesine yol açtı. Dijital film platformlarının sahip olduğu film sayısının artması ve insanların sinemalara gidememesi sonucunda neredeyse bütün filmler bu platformlardan izlendi.

Biz de bunun sonucunda bir 2020 yılında dijital platformlarda en çok izlenen filmler listesi hazırladık. Listede henüz ülkemizde kullanıma sunulmamış Disney+, Apple TV+, HBO Max ve Hulu platformları bulunsa da Netflix ve Amazon Prime Video platformunda bulunan birçok film yer almakta. Lafı daha fazla dolandırmadan 2020 yılında dijital platformlarda en çok izlenen filmler listemize geçelim.

Geçtiğimiz yıl dijital platformlarda yayınlanan en popüler filmler:

Hamilton

Borat 2: Subsequent Moviefilm

My Spy

Extraction

Phineas & Ferb the Movie

Mulan

The Old Guard

The Trial of the Chicago 7

The Witches

The Lovebirds

Rebecca

Project Power

Enola Holmes

Black is King

Da 5 Bloods

Bad Hair

Artemis Fowl

Lost Girls

An American Pickle

Spenser Confidential

The Devil All The Time

Greyhound

Holidate

Palm Springs

The One and Only Ivan

Clouds

Blow the Man Down

The Sleepover

Gerçek bir tarihi biyografi: Hamilton

Platform: Disney+

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: 98

Oyuncular: Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo, Leslie Odom Jr.

Disney+ platformunda yer alan Hamilton filmi, Amerika Birleşik Devletleri’nin en önde gelen kurucu babalarından biri ve ilk Hazine ve Maliye bakanı olan Alexander Hamilton’un hayatını dijital platformlara taşıyor. Film, orijinal Broadway oyuncu kadrosuyla birlikte Broadway’de yer alan Richard Rodgers tiyatrosunda çekildi.

Matrak muhabir: Borat: Subsequent Moviefilm

Platform: Amazon Prime Video

Tür: Komedi

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: 86

Oyuncular: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Tom Hanks

Amazon Prime Video platformunda yer alan Borat: Subsequent Moviefilm filmi, kurgusal bir Kazak televizyon muhabirinin gerçek hayattaki maceralarını konu alan 2006 yapım filmin devam filmi olarak piyasaya sürüldü.

Aliecek izleyebileceğiniz klasik bir aksiyon komedi: My Spy

Platform: Amazon Prime Video

Tür: Aksiyon, Komedi

IMDb: 6,3

Rotten Tomatoes: %47

Oyuncular: Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley

Hollywood’ta artık klasikleşmiş bir formül olan “karizmatik başrol oyuncusu tatlı bir kız çocuğu ile karşılaşır” formülünü kullanan My Spy, Amerikan Güreşçisi Dave Bautista’nın başrol olarak oynadığı ve sert mizaçlı bir CIA ajanının ailesini gizli olarak gözlemek için gönderilen 9 yaşında erken gelişimini tamamlamış bir kızla uğraşmasını anlatan bir film.

Thor’un başrol olduğu: Extraction

Platform: Netflix

Tür: Aksiyon, Gerilim

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %67

Oyuncular: Chris Hemsworth, Bryon Lerum, Ryder Lerum

Korkusuz bir yeraltı paralı askeri olan Tyler Rake, hapsedilmiş bir suç örgütü liderinin kaçırılan oğlunu kurtarmak için görevlendirilir ancak kendi kariyerinin en ölümcül görevlerinden birine giriştiğinden bihaberdir. Her ne kadar Chris Hemsworth, iyi bir oyunculuk sergilese ve dublör kullanmadan aksiyon sahnelerini çekmiş olsa da filmin içerdiği gereksiz şiddet düşük puanlar almasına sebep oldu.

Klasik bir aile gecesi filmi: Phineas & Ferb the Movie: Candace Against the Universe

Platform: Disney+

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Vincent Martella, Dee Bradley Baker, Ashley Tisdale

Disney Channel klasiklerinden biri olan Phineas & Ferb çizgi dizisinin bir uyarlaması. Phines & Ferb’ün ablası olan Candace’ın uzaylılar tarafından kaçırılmasını ve mucit kardeşlerin arkadaşlarıyla birlikte onu kurtarmalarını anlatıyor.

Biraz nostaljik, biraz günümüzden: Mulan

Platform: Disney+

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb: 5,5

Rotten Tomatoes: %73

Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong

Klasik Disney filminin hikâyesini daha derinlemesine anlatabilme potansiyeline sahipken yapmayan Mulan’ın gerçek oyuncularla çekilmiş versiyonu, orijinal filme göre daha heyecan verici aksiyon sahneleri içeren bir film olmuş.

Süper kahraman filmlerine farklı bir bakış: The Old Guard

Platform: Netflix

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

IMDb: 6,6

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts

Ölümsüz paralı askerlerden oluşan gizli bir ekip, birdenbire ortaya çıkar ve kimliklerini gizli tutmak için savaşmak zorunda kalırlar. Tam bu esnada da ekibe beklenmedik yeni bir üye katılır. Yönetmen Gina Prince-Bythewood, klasik süper kahraman kategorisine daha sofistike bir yaklaşımda bulunmuş diyebiliriz.

Gerim gerim geren gerçek bir aklanma hikayesi: The Trial of the Chicago 7

Platform: Netflix

Tür: Dram, Tarih, Gerilim

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen

The Trial of the Chicago 7 filmi ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago şehrinde, 1968 yılında gerçekleşen Demokratik Ulusal Kongresi’ndeki ayaklanmadan ötürü suçlanan 7 kişinin hikâyesini anlatıyor.

Anne Hathaway’in oyunculuğunun taşıdığı: The Witches

Platform: HBO Max

Tür: Macera, Komedi, Aile

IMDb: 5,3

Rotten Tomatoes: %49

Oyuncular: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucc

HBO Max platformunda yayınlanan The Witches filmi, sinematografi anlamında birçok şeyden mahrum ancak Anne Hathaway’in olağanüstü oyunculuğu, bu birçok eksiği bulunan sinema filmini bir nebze de olsa izlenebilir bir hâle getirmek için yetiyor.

Kendilerini bir cinayetin ortasında bulan çiftin hikayesi: The Lovebirds

Platform: Netflix

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: %65

Oyuncular: Issa Rae, Kumail Nanjiani, Paul Sparks

Evli bir çift, istemeden bir cinayet gizemine karışırlar ve bu da ilişkilerinde belirleyici bir rol oynar.

Eski eşinin gölgesiyle savaşan kadın: Rebecca

Platform: Netflix

Tür: Dram, Gizem, Romantik

IMDb: 6,0

Rotten Tomatoes: %40

Oyuncular: Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas

Yeni evli genç bir kadın, rüzgarlı bir İngiltere sahilinde kocasının görkemli aile malikanesine gelir ve kendisini, ölümünden çok sonra mirası evde yaşayan kocasının ilk karısı Rebecca’nın gölgesiyle savaşırken bulur.

Süper güçler veren bir hap nelere yol açar?: Project Power

Platform: Netflix

Tür: Aksiyon, Suç, Bilim-Kurgu

IMDb: 6,0

Rotten Tomatoes: %60

Oyuncular: Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback

Kullanan kişiye beş dakika boyunca öngörülemeyen süper güçler sağlayan bir hap, New Orleans sokaklarına düşer. Genç bir uyuşturucu satıcısı ve yerel bir polis, eski bir askerle iş birliği yapıp bu hapı ortaya çıkaran grubu alt etmeye çalışırlar.

Sherlock Holmes’ün genç kız kardeşi: Enola Holmes

Platform: Netflix

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

IMDb: 6,6

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

Sherlock Holmes’un genç kız kardeşi Enola Holmes, onu babası olmadan büyüten annesinin malikaneden kaybolduğunu fark eder ve aramaya başlar. Annelerinin kayıp olduğunu öğrenen kardeşler Mycroft ve Sherlock Holmes malikaneye gelir ve Enola’nın dönemin ‘Hanım hanımcık kız’ standartlarına uymadığını görüp onu bir ‘Hanımefendi Okulu’na gönderirler. Enola ise annesini bulmakta ısrarcıdır.

Pop kraliçesi Beyonce’nin ‘Kral’ olduğu film: Black is King

Platform: Disney+

Tür: Macera, Dram, Fantastik

IMDb: 5,5

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Folajomi 'FJ' Akinmurele, Aweng Ade-Chuol, Isaak Adoyi

Beyonce’un 2019 yılında piyasaya sürdüğü albümü olan The Lion King: The Gift’ten esinlenilen Black is King filmi, yine Beyonce tarafından yazıldı, yönetildi ve yapımcılığı üstlendi. Film, babasının ölümünden sonra krallığından sürülen genç bir Afrikalı prensin hikayesini anlatıyor. Büyüme yolunda bir adım atan prens, tahtını geri almak için atası Beyonce’un ve kendi bilinçaltının rehberliğini kullanır.

Bu yıl kaybetiğimiz Chadwick Boseman’lı: Da 5 Bloods

Platform: Netflix

Tür: Macera, Dram, Savaş

IMDb: 6,5

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters

Dört siyahi Amerikalı savaş gazisi, Vietnam’a geri dönerler ve hem savaşta ölen komutanlarının kalıntılarını bulmaya hem de Vietnam’dan dönmeden önce orada bıraktıkları hazineyi bulmaya giderler ancak onları hem düşmanlar hem de vahşi doğanın kudreti bekliyordur.

Kendi bilincine sahip bir saç (mı?): Bad Hair

Platform: Hulu

Tür: Komedi, Korku

IMDb: 5,5

Rotten Tomatoes: %64

Oyuncular: Zaria Kelley, Corinne Massiah, Elle Lorraine

1989’da hırslı bir genç kadın, televizyondaki müzik programlarının güzel ve seksi imaj takıntısına karşı çıkıp başarılı olmak için kendine farklı bir tarz kuşanır. Ancak yeni imajıyla birlikte yaptığı saçının kendine ait bir bilince sahip olduğunu öğrenmesiyle işler değişir.

Aile gecesinde izleyebileceğiniz fantastik bir macera: Artemis Fowl

Platform: Disney+

Tür: Macera, Aile, Fantastik

IMDb: 4,2

Rotten Tomatoes:-

Oyuncular: Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad

Çocuk olan ancak yaşına rağmen dehası çok ötede olan Artemis Fowl, aynı zamanda bir suç dehasıdır. Artemis, kayıp babasını bulmak için gizli bir peri topluluğunun peşine düşer.

Kayıp kızını arayan bir annenin dramatik öyküsü: Lost Girls

Platform: Netflix

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: %72

Oyuncular: Amy Ryan, Thomasin McKenzie, Gabriel Byrne

Mari Gilbert’ın kızı ortadan kaybolur ve polis bu konunun üstüne gitmez. Bu da Mari’yi kızı Shannan’ın son görüldüğü yer olan Long Island’da kendi kendine bir araştırma yapmaya iter. Mari’nin kendi kendine yaptığı bu araştırma, genç seks işçilerinin öldürüldüğü daha büyük bir davanın ortaya çıkmasına yol açar.

Yanlışlıkla zamanda 100 yıl ileriye giden sıradan bir adamın yaşadıkları: An American Pickle

Platform: HBO Max

Tür: Komedi

IMDb: 5,7

Rotten Tomatoes: %73

Oyuncular: Seth Rogen, Sarah Snook, Molly Evensen

1920 yılında ABD’nin Brooklyn şehrindeki bir turşu fabrikasında çalışan bir işçi, yanlışlıkla uyutulur ve 100 yıl sonra, günümüzün modern Brooklyn’inde uyanır.

Klasik bir aksiyon-komedi filmi: Spenser Confidential

Platform: Netflix

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

IMDb: 6,2

Rotten Tomatoes: %37

Oyuncular: Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin

Boston şehrinin iki yerel polis memuru öldürülür ve suçluları bulmak için eski polis Spenser göreve geri döner. Ancak Spenser suçluların yanında değişik biri olan oda arkadaşı Hawk ile de uğraşmak zorundadır.

Yılın en dikkat çeken gerilim filmlerinden: The Devil All The Time

Platform: Netflix

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 7,1

Rotten Tomatoes: %64

Oyuncular: Donald Ray Pollock, Bill Skarsgård, Tom Holland

Bir takım kötü ve şeytani karakterler, yolsuzluk ve vahşetle dolu bir savaş sonrası orman kasabasında sevdiklerini korumaya kendini adamış genç bir adamın etrafında buluşuyor.

Deniz savaşının gerçek yüzü: Greyhound

Platform: Apple TV+

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: %79

Oyuncular: Tom Hanks, Elisabeth Shue, Stephen Graham

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na katılmasından birkaç ay sonra deneyimsiz bir ABD Donanması komutanı, bir Alman denizaltı taburu tarafından takip edilen bir müttefik konvoyuna eşlik etmek zorunda kalır. Başrolünde Tom Hanks’in olduğu film kesinlikle izlemeye değer.

Hiç beklenmedik bir aşk hikayesi: Holidate

Platform: Netflix

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: %44

Oyuncular: Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth

Tatillerde bekar olmaktan bıkan ve sıkılan iki yabancı, tüm yıl boyunca birbirlerinin sevgilileriymiş gibi davranıp tatillere çıkarlar ancak kat ettikleri yol boyunca yaşadıkları şeyler ve duygular sahtelikten gerçekliğe evrilir.

Vurdumduymaz bir adam ve hayattan nefret eden bir kadının hikayesi: Palm Springs

Platform: Hulu

Tür: Komedi, Fantastik, Gizem

IMDb: 7,4 https://www.imdb.com/title/tt9484998/?ref_=nv_sr_srsg_0

Rotten Tomatoes: %94 https://www.rottentomatoes.com/m/palm_springs_2020

Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

Vurdumduymaz Nyles ve hayattan nefret eden nedime Sarah, bir Palm Springs düğününde tesadüfen karşılaşırlar. Karşılaştıklarında mekândan, kendilerinden ve birbirlerinden kaçamazlar ve duygusal bir bağ kurarlar.

Bir goril ve bir filin sirkten kaçışını anlatan sıcak bir aile filmi: The One and Only Ivan

Platform: Disney+

Tür: Macera, Komedi, Dram

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %70

Oyuncular: Sam Rockwell, Bryan Cranston, Phillipa Soo

Ivan adlı bir goril, Ruby adlı bir filin yardımıyla esaretten kaçmak için bir plan yaparken aynı zamanda geçmişini bir araya getirmeye çalışır.

Ölüm döşeğinde hayallerinin peşinden koşan genç müzisyen: Clouds

Platform: Disney+

Tür: Dram, Müzik

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %76

Oyuncular: Fin Argus, Neve Campbell, Sabrina Carpenter

Genç müzisyen Zach Sobiech, sahip olduğu kanser hastalığının vücuduna iyice yayıldığını ve yaşamak için sadece birkaç ayının kaldığını fark eder. Sınırlı bir süreye sahip olan Zach, hayallerinin peşinden gider ve bir albüm çıkarır. Ancak bu albümün müzik sektörüne damga vurup viral olacağından bihaberdi.

Hırsız bir ailenin maceraları: The Sleepover

Platform: Netflix

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

IMDb: 5,6

Rotten Tomatoes: %70

Oyuncular: Sadie Stanley, Maxwell Simkins, Cree Cicchino

İki kardeş görünüşte normal olan annelerinin geçmişte tanık koruma programında olan bir hırsız olduğunu keşfeder. Annelerinin son bir iş yapmaya mecbur bırakıldığını öğrenen kardeşler anneleriyle ekip olup soygunu gerçekleştirirler.

Böylelikle 2020 yılında dijital platformlarda en çok izlenen filmler listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.