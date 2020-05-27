Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin kardeş markalarından biri olan Kia, meraklı bir bekleyişin ardından yeni 2020 Rio modelini tanıttı. Son derece modern bir çehreye kavuşan araç, standart olarak sunulan LED farları, 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve iki farklı motor seçeneği ile geliyor.

Son dönemde yaptığı cesur hamlelerle otomotiv piyasasının en iddialı markalarından birine dönüşen Kia, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Rio modelini gün yüzüne çıkardı. Hem tasarım hem de donanım tarafında çok önemli değişimler geçiren araç, geniş tamponu ve standart olarak sunulan yeni LED farları ile çok daha hareketli bir görünüme kavuşmuş.

Yeni 16 inç alaşımlı jant opsiyonu sunan Kia Rio, Gri ve Sportif Mavi olmak üzere iki yeni gövde rengi ile geliyor. Aracın içine girdiğinizde, dışardaki tasarım etkileyici tasarım dilinin burada da devam ettiğini görüyorsunuz. Yeni Rio’daki en büyük değişiklerden biri, 8 inçlik yeni bilgi-eğlence ekranı ve 4.2 inçlik gösterge paneli olmuş.

Majyajlı Rio, standart olarak sunulan yeni LED farları ile çok daha agresif ve hareketli görünüyor

Son derece teknolojik bir araç olan Kia Rio, yaya, araç ve bisikletlileri tanıma, Şerit Koruma Yardımı, Akıllı Hız Sabitleyici, Kör Nokta Çarpışma Uyarısı, Akıllı Hız Sınırı Uyarısı, Şerit Takip Yardımı ve Arka Yolcu Uyarısı gibi sürüş deneyimini iyileştiren pek çok sisteme ev sahipliği yapıyor. Tabii bu özelliklerin çeşitli yapılandırma seçeneklerine göre değişkenlik gösterdiğini söylemekte fayda var.

Yeni Rio’daki en büyük değişiklerden biri, 8 inçlik yeni bilgi-eğlence ekranı ve 4.2 inçlik gösterge paneli olmuş

Yeni nesil Kia Rio’da, 1.0 litrelik hafif hibrit motor bulunuyor. Üç silindirli motor, rejeneratif frenleme sistemi sayesinde yüksek bir yakıt verimliliği vadediyor. Güney Koreli üreticinin “akıllı manuel şanzıman” adını verdiği yeni özelliğini destekleyen ilk modellerden biri olan makyajlı Rio, selefine göre karbondioksit salınımını yüzde 8 azaltmış durumda.

Akıllı manuel şanzıman özelliğine sahip olan araç, selefine göre yüzde 8 daha az karbondioksit salınımı yapıyor

Bu arada, araçta 1.0 litrelik hafif hibrit motor seçeneğinin yanı sıra, 1,2 litrelik atmosferik ünite opsiyonun bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim. Başlangıç seviyesinde altı kademeli manuel şanzıman sunan Kia Rio 2020, bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. Aracın fiyatlandırması ise şimdilik belli değil.