Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının çoğu, geleceklerini elektrikli otomobiller üzerine inşa ediyor. Bunlardan biri de KIA. Güney Koreli marka, gelecekteki elektrikli otomobil modellerinin ekstra hızlı 800V şarj kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

Otomotiv dünyası son yıllarda büyük bir dönüşümden geçiyor. Tesla’nın ateşini yaktığı elektrifikasyon, artık BMW, Volkswagen, Toyota ve Mercedes gibi köklü ve gelenekçi markaların da merkezinde bulunuyor. Bu alandaki rekabet, her geçen yıl daha da çetin bir hal alırken, dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Hyundai çatısı altında faaliyet gösteren Güney Koreli otomobil üreticisi KIA, önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli araçlarıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Halihazırda ürün gamında çevre dostu pek çok hibrit model bulunan marka, gelecekteki elektrikli araçlarının 800V şarj kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

KIA, 2025 yılına kadar dünya çapında 11 farklı elektrikli otomobil modeli piyasaya sürmeyi planlıyor

Normalde bu büyüklükte bataryalar, Porsche Taycan ve Audi'nin yaklaşmakta olan E-Tron GT gibi üst düzey modellerde tercih ediliyor ancak KIA, elektrikli otomobillerin daha geniş kitlelerce benimsenmesini sağlamak amacıyla bütçe dostu modellerine de ekstra hızlı 800V şarj kapasitesi kazandırmayı hedefliyor.

Elektrikli otomobiller, hem doğa hem de sürücü için pek çok avantajı olmasına rağmen, bazı yönlerden içten yanmalı geleneksel araçların arkasında kalıyor. Örneğin, menzil ve batarya dolum süresi. Benzinli bir aracın deposunu çok kısa bir sürede dolabilirken, elektrikli araçlardaki bataryaların yüzde 100 seviyesine ulaşması bir hayli zaman alıyor.

KIA, 20 dakikalık dolum ile yaklaşık 310 kilometre sürüş menzili sunacak

KIA’nın sunacağı yeni hızlı şarj sistemi ise 20 dakika sürecek dolum ile yaklaşık 310 kilometre sürüş menzili sunacak. Elbette bu hala bir benzin pompasının dolum hızına kıyasla çok daha yavaş, ancak önemli bir ilerleme olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıttığı KIA Imagine adındaki kompakt SUV modelini 2021 yılında satışa sunacak olan Güney Koreli üretici, 2025 yılına kadar dünya çapında 11 farklı elektrikli otomobil modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.