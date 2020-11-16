2020 Renault Captur, yenilenen tasarımı ve çok daha modern iç mekanı ile Türkiye'de satışa sunuldu. Araç, seviyesinin en büyük bilgi eğlence ekranı gibi bazı dikkat çekici özelliklere sahip.

Türkiye’nin en popüler otomobil markalarından Renault’nun kompakt SUV modeli olan Captur, yenilenen tasarımı ve iyileştirilen özellikleriyle Türkiye’deki otomobilseverlerin beğenisine sunuldu. 2020 Renault Captur, sürücülere 5 ayrı motor ve 3 ayrı donanım paketi seçeneği sunuyor.

Tasarımı, Renault’nun diğer 2020 model otomobilleriyle benzer şekilde güncellenen yeni Captur, çok daha dinamik ve modern bir görünüm sunuyor. 2020 Captur, bir hatchback otomobilin kompaktlığı ile bir SUV’nin konforunu aynı potada eritmeyi başarıyor.

Dış tasarımdaki yenilikleri iç mekan güncellemeleri ile destekleyen Captur, sürücülere segmentinin en büyük bilgi eğlence ekranını sunuyor. Ayrıca akıllı kokpit iç mekan tasarımı ve çift renkli döşemeler, çok daha modern ve göze hoş gelen bir iç mekan sunuyor.

EDC vites kolu ile sürücülere oldukça hassas bir kontrol sunan 2020 Renault Captur, ayrıca daha sportif bir kullanım isteyen sürücüler için EDC versiyonlarda direksiyon simidine yerleştirilmiş F1 tarzı vites değiştirme kulakçıkları da sunuyor.

Peki konfor ve teknoloji konusunda sınıfının en iddialı modellerinden biri olan yeni Captur, performans açısından neler vadediyor? 2020 Renault Captur, 100 beygirlik 1.0 TCe, 130 beygirlik 1.3 TCe EDC ve 155 beygirlik 1.3 TCe EDC olmak üzere üç farklı benzinli ve 95 beygirlik 1.5 Blue ile 115 beygirlik 1.5 Blue dCi EDC olmak üzere iki farklı dizel motor seçeneği sunuyor.

Yıldız Siyah, Atacama Turuncu ve Antik Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen 2020 Renault Captur, 211.900 TL’den başlayan bir fiyat etiketine sahip olacak. Farklı motor seçeneklerine ve Joy, Touch, Icon şeklinde birbirinden ayrılan donanım paketlerine göre fiyatlar daha da yukarı çıkıyor.