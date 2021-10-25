Pandemi sebebiyle hayatlarımızın alt üst olmasıyla birlikte birçok şeye farklı pencerelerden bakmaya çalıştık. Çevreci ve doğa dostu yanımız, bu durumun Dünya için iyileşme süreci olacağını ve atmosferin rahatlayacağına inanıyordu. Dünya Meteoroloji Örgütü, bu fikri adeta yıkarak 2020 yılında rekor sera gazı salınımı yapıldığını açıkladı.

2020 yılında bütün dünyanın eve kapanmasıyla birlikte seyahatlerin yok denecek kadar az olması, sokaklarda araç trafiğinin olmaması ve fabrikaların kapatılması gibi çeşitli benzer nedenlerden dolayı ‘dünyanın iyileştiği’ ile ilgili söylentiler ve haberler gündemde yer almıştı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yayımladığı Sera Gazı Bülteni ile bu inanışın tam aksini kanıtlayan veriler sundu.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, 2020 yılında rekor seviyede salınım yapıldığı bilgisini paylaştı. Sera gazlarından biri olan karbondioksitin atmosferdeki yoğunluğunun milyonda 413,2 parçacığa ulaştığını ve bu yıllık artışın 2011 yılından beri en yüksek seviyede olduğunu belirten Taalas, bu durumun günlük yaşam, sağlık, gezegenimiz ve gelecek nesiller için olumsuz sonuçlara yol açacağını söylüyor.

Salınımlar sıfıra düşse bile sıcaklıklar birkaç on yıl daha aynı devam edecek:

Taals, küresel sera gazı salınımının kontrol edilemeyen bir seviyeye ulaştığını belirterek “Sera gazı salınımında şu anki artış devam ettiği takdirde Paris Anlaşması’nın hedeflediğinin de üzerinde bir sıcaklık artışıyla karşılaşacağız.” ifadesini kullandı. Paris İklim Anlaşması, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 175 ülkeyi kapsıyor. Anlaşma, 1850-1900 yılları arasındaki sanayi öncesi döneme kıyasla mevcut küresel sıcaklık artışını 0,5 dereceye düşürmeyi ya da 2 dereceyi geçmemesini hedefliyor.

Dünya nüfusunun giderek artmasının sıcaklık artışını engellemede bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Taals, “Salınımlar bu hızla devam ettiği sürece küresel sıcaklık da artmaya devam edecektir. Karbondioksitin atmosferde en uzun süre kalan sera gazı olduğu dikkate alındığında salınımlar sıfıra düşürülse bile mevcut sıcaklık seviyesi önümüzdeki birkaç on yıl boyunca devam edecektir.” dedi.