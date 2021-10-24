Olası Covid Varyantı İçin Yeni Aşı Çalışmaları Sürüyor

Aşı şirketleri olası yeni bir Covid-19 varyantı için çalışmaları sürdürüyor. Toplumsal bağışıklık için mevcut aşıların bilinen varyantlara karşı etkili olduğunu belirten aşı şirketleri, bilinmeyen bir mutasyon olması durumunda alınacak önlemleri planlıyor.

Covid-19 devrinin son döneminde ortalığı karıştıran Delta varyantının ardından aşı şirketleri olası başka bir varyanta karşı hazırlıkları sürdürüyor. Pfizer, Moderna ve AstraZeneca; ürettikleri aşıların delta ve bilinen diğer varyantlara karşı etkili olduğunu ileri sürüyor. Hastaneye yatış ve ağır hastalıklardan kaçınma oranından da bu aşıların etkili olduğunu görmek mümkün.

Ancak New York’taki Rockefeller Üniversitesi’nde virolog olan Paul Bieniasz, “Eğer toplumsal bağışıklığı aşı yoluyla sağlayacaksak önünde sonunda Covid varyantları için yeni aşılar üretmek zorunda kalacağız. Şu anda virüsün bir sonraki evrimini tahmin edebilecek konumda değiliz. Bu nedenle var olan varyantları incelemek mantıklı bir yaklaşım gibi görünüyor.” açıklamasında bulundu.

Varyantlara özel aşılar test aşamasında:

Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’nın şu anda ürettiği ve halka sunduğu aşılar ilk defa Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilen SARS-CoV-2 virüsü için geliştirilmişti ve bilim insanları sonrasında gelen varyantlara karşı da bu aşıların etkili olduğunu savunuyor. Olası yeni bir varyantın çıkması durumunda Pfizer ve Moderna gibi RNA aşısı üreticilerinin birkaç gün içerisinde ilk prototip aşıları üretebilecekleri öngörülüyor.

Bu aşıların halka sunulması içinse önce insanlar üzerinde denenmesi gerekiyor, ki bu da zaman alan bir süreç. Ağustos ayında Delta ve Beta varyantlarına özel olarak geliştirdiği aşıların denemelerini yapan aşı şirketlerinden Pfizer, 930 katılımcının yer aldığı bir grupta yalnızca Beta varyantına özel bir RNA aşısı da deniyor. Moderna ve AstraZeneca da Beta varyantı için aşı denemeleri yapmaya devam ediyor. Aşı şirketlerinin Beta varyantına yoğunlaşmasındaki ana sebep; taşıdığı mutasyonlar nedeniyle aşıya karşı daha dirençli olması. Bilim insanları, Beta varyantını inceleyerek olası bir Covid mutasyonunda elde edilen bilgileri uygulamaya dökebileceklerini düşünüyor.

Aşı şirketleri, bu deneme ve araştırmaları şu anda var olan bir varyant için değil, mevcut aşıların etki etmediği olası bir varyant için yaptıklarını belirtiyor. Bu araştırmalar sonucunda yeni varyantlara karşı Covid-19 aşılarının da tıpkı grip aşıları gibi çabucak üretilebilmesi umut ediliyor.