2020 Yılında En Çok Fiyat Artışı Yaşanan Teknoloji Ürünleri

Birçok açıdan oldukça zorlu geçen 2020 yılında, Türkiye'de teknoloji ürünlerinin fiyatları oldukça hızlı bir şekilde artışa geçti. Teknoloji ürünleri arasında en çok fiyat artışı ise %95'lik artışla bilgisayarlarda yaşandı.

Oldukça zorlu geçen 2020 yılını arkamızda bıraktık ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı enflasyon oranının %14,6 olduğunu açıkladı. Fiyat artışının en çok hissedildiği alanlardan bir tanesi de teknoloji ürünleri oldu. Peki, teknoloji ürünleri 1 senelik zaman diliminde ne kadarlık bir artış yaşadı?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan, Aralık 2019'dan Aralık 2020'ye kadar uzanan süreçte Türkiye'deki teknoloji ürünlerinin fiyatlarındaki değişimi araştırdı. Yapılan araştırmaya göre fiyat artışının en yüksek olduğu ürün, bilgisayar oldu.

2020 yılında teknoloji ürünlerindeki fiyat artışı

2020 yılında fiyat artışından en çok etkilenen ürün olan bilgisayar, TÜİK veri tabanında yer alan verilere göre Aralık 2019'da ortalama 4 bin 280 TL fiyat etiketine sahipti. Aralık 2020'de fiyatlar ortalama 8 bin 353 TL'ye yükseldi. Yani bilgisayar fiyatları bir sene içerisinde neredeyse 2 kat artış yaşamış.

Ortalama fiyatlara bakıldığında bilgisayardan sonra en çok artışın yaşandığı ikinci teknoloji ürünü ise akıllı telefonlar oldu. Aralık 2019'da akıllı telefonların ortalama fiyatı 2 bin 214 TL'yken Aralık 2020'de ortalama 3 bin 866 TL'ye çıktı. Fiyat artışında akıllı telefonu takip eden üçüncü teknoloji ürünü televizyon oldu. TV'lerin ortalama fiyatı bir yıl içerisinde 2 bin 392 TL'den 3 bin 716 TL'ye yükseldi.

Fiyatında en çok artış yaşanan dördüncü ürün, özellikle salgın döneminde yoğun bir taleple karşılaşılan tabletler oldu. Tabletlerin Aralık 2019'daki ortalama fiyatı 1.046 TL'ydi, Aralık 2020'de ise ortalama 1.587 TL'ye ulaştı. Oyun konsolunda ise %29,8'lik bir artış yaşandı. Aralık 2019'da ortalama 3 bin 22 TL olan oyun konsolları, Aralık 2020'de 3 bin 923 TL'ye ulaştı.