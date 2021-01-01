İlave Gümrük Vergisi Düştü: Konsol Fiyatları Ucuzlayabilir

Türkiye'deki oyuncuların 2020 yılında elini kolunu bağlayan ilave gümrük vergisi düşürüldü. Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısı ile açıklanan karar, PlayStation 5 ve Xbox Series X'in fiyatında düşüş olacağı anlamına geliyor. Yüzde 30'luk vergi farkının fiyatı nasıl etkileyeceği ise şu an için net değil.

2020 yılı, özellikle de oyuncular için oldukça hareketli geçti. Bir yandan Microsoft diğer yandansa Sony, yeni nesil oyun konsollarını oyuncularla buluşturdular. Ayrıca dünyanın en büyük fast food zincirlerinden KFC'nin de bir oyun konsolu üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Ancak ülkemizdeki oyunseverler, bu gelişmelere pek de sevinememişlerdi. Zira Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla ithal konsol ürünlerinde uygulanan ilave gümrük vergisi, yüzde 50'ye yükseltilmişti.

Vergi oranının yükselmiş olması, piyasaya yeni sürülmüş olan konsolların, daha da pahalıya satılması anlamına gelmişti. Ayrıca birkaç aylığına geçerli olan bu karar, yeni bir kararla daha 2020 yılının sonuna dek uzatılmıştı. Yani ülkemizdeki pek çok oyuncu için PlayStation 5 ve Xbox Series X/S almak, hayal haline gelmişti. Resmi Gazete'nin dün yayımlanan mükerrer sayısı ise oyuncuların yüzünü güldürdü.

Oyun konsollarından alınan yüzde 50 ilave gümrük vergisi, yüzde 20'ye düşürüldü

Alınan ilave gümrük vergisi kararından sonra Türkiye'ye gelen PlayStation 5'in fiyatı, 8.299 TL olarak açıklanmıştı. Xbox Series X ve Xbox Series S'in fiyatı ise sırasıyla 8.299 TL ve 5.399 TL olarak karşımıza çıkmıştı. Ekim ve kasım aylarındaki dolar kurunun şu ankinden yüksek olduğu gerçeğini de yok saymayacak olursak, yeni nesil konsol almak isteyen oyuncular için yeni bir fırsatın doğduğunu açıkça ifade edebiliriz.

Yaptığımız son kontrollere göre PlayStation 5, Türkiye'de çok ciddi bir stok sorunu yaşıyor. Sektörün önde gelen tedarikçileri, bu konsolun stoklarda olmadığını ifade ediyorlar. Ancak bazı e-ticaret platformlarında satış yapan üçüncü taraf kimseler, konsolu 10 bin TL'nin üzerinde satıyorlar. Xbox Series X konusunda ise herhangi bir stok sorunu yokmuş gibi görünüyor. Bu konsolun fiyatı ise 8.299 TL'ye sabitlenmiş durumda. PlayStation 5'in yeniden stoklara girmesi ve satıcıların yeni karardan haberdar olmalarıyla birlikte hem Xbox Series X hem de PlayStation 5'in fiyatının büyük bir ihtimalle biraz daha düşebileceğini ifade edebiliriz.