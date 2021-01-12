2020 Yılında En Hızlı Büyüyen 10 İnternet Sitesi Açıklandı

İnternet siteleri için pazar araştırma işleri yapan Similerweb, 2020 yılının en hızlı büyüyen internet sitelerini açıkladı. Similar Web tarafından yayınlanan listede koronavirüs salgının etkilerini de görmek mümkün.

Çok da güzel başlamayan 2020 yılı, salgının dünya geneline yayılmasıyla birlikte büyük bir çoğunluk için çok daha tatsız bir şekilde geçti. Hem ekonominin hem finans dünyasının hem de günlük yaşamın oldukça olumsuz etkilendiği salgın ve 2020 yılı, tabii herkes için o kadar da kötü değildi.

2020 yılında, özellikle internet odaklı projeler ve işler oldukça olumlu etkilendi. Peki, 2020 yılında en hızlı büyüyen internet siteleri hangileri oldu? Web site pazar araştırma şirketi SimilarWeb, 2020 yılında en hızlı büyüyen internet sitelerini açıkladı. Sıralamada 2019 yılında en az 100 bin, 2020 yılında en az 100 milyon ziyaret alan siteler derlendi.

2020 yılının en hızlı büyüyen internet siteleri

Japonya merkezli bir medya platformu olan ve kullanıcılarının yazı, görsel ve video paylaştığı internet sitesi, 2020 yılında %2.052 oranında büyüme yaşadı.

Instagram düzenleme ve görüntüleme sitesi olan Picuki, 2020 yılında %2.904,5 oranında büyüdü.

Çince yayın yapan bir medya sitesi olan Rrys2019, 2020 yılında %4.729,7 oranında büyümeyi başardı.

İnternet dünyasının en büyük ve bilinen torrent kaynaklarından bir tanesi olan The Pirate-bay, 2020 yılında %5.074,2 oranında büyüdü. Evde kalan insanlar torrent'e yönelmiş olabilir mi?

Adından da anlaşılabileceği gibi bir haber sitesi olan Newbreak, 2020 yılında %6.463,9 oranında büyüdü.

Belki de şu an bu haberimizi okuyan okuyucularımızın birçoğunun 2020 yılında en az bir kere de olsa ziyaret ettiği çeşitli istatistikleri tutan ve güncel koronavirüs vaka sayılarıyla ziyaretçisine ziyaretçi katan Worldometers, 2020 yılında %13.657 oranında büyüdü.

4. Redgifs.com

Yetişkin içerikli GIF'lerin bulunduğu internet sitesi 2020 yılında %18.350,8 oranında büyüdü. Redgif'e Türkiye'den erişilemiyor.

Korece yayın yapan yazılım öğrenme sitesi, 2020 yılında %48.212,8 oranında büyüdü.

Özellikle yayınladığı dizilerle bildiğimiz HBO'nun çevrimiçi dizi, film platformu HBO Max, 2020 yılında %71.655 oranında büyüdü. Siteye Türkiye üzerinden erişim bulunsa da içeriklerine erişim bulunmuyor.

Dijital topluluk platformu olan ve özellikle oyuncuların uğrak noktalarından Discord, 2020 yılında %700.702,5 oranında büyüdü. Sitenin ziyaretçi sayısı 443 bin 387'den 3.107.267.589'a yükledi.

İlk 10'a girmeyi başaramasa da güncel koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını gösteren bir platform hazırlayan John Hopkins Üniversitesi'nin internet sitesi de 2020 yılında 319.207.586 kez görüntülenerek %536,9 büyümeyi başardı. En hızlı büyüyen internet siteleri listesinde 31. sırada yer aldı.