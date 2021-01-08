İnternette dev sitelerin depoladığı kişisel bilgilerinizin bir kopyasını almak ve hakkınızda ne bildiğini öğrenmek bazen karmaşık olabiliyor. JustGetMyData isimli internet sitesi, bu karmaşıklığı ortadan kaldırarak bilgilerinizin kopyasını nasıl alabileceğinizi size gösteriyor.

Günümüzde özellikle büyük internet sitelerinin bizler hakkında çeşitli bilgiler topluyor olduğu su geçirmez bir gerçek. Ancak bizim hakkımızda hangi bilgilerin alındığını tam olarak öğrenmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Bugünse Facebook, Twitter ve daha birçok sitenin hakkınızda hangi bilgileri depoladığını öğrenebileceğiniz bir siteden bahsedeceğiz.

JustGetMyData isimli bu internet sitesi, büyük internet sitelerinde depolanan kişisel bilgilerinizin bir kopyasını kolay bir şekilde edinebilmenizi sağlıyor. Bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz internet sitesinde karşınıza alfabetik olarak sıralanmış internet devleri çıkıyor. Toplamda 37 adet internet sitesi bulunuyor.

Her site aynı kolaylıkta bilgi sunmuyor:

Fakat her internet sitesi depoladığı kişisel bilgileri aynı kolaylıkla sunmuyor. JustGetMyData'daki renklerin ifadesi de bunu sembolize ediyor. Bir internet sitesindeki kişisel bilgilerinizin kopyasını elde etmek kolaysa yeşil, zorsa kırmızı , orta düzeydeyse sarı ve imkânsızsa siyah (Tek imkânsız site Vikipedi) oluyor. Apple, Discord, eBay, Facebook, Reddit, Google, LinkedIn ve WhatsApp gibi devler topladığı kişisel bilgilerinizi size kolayca sunuyor.

İnternet sitelerinde depolanan kişisel bilgilerinizin bir kopyasını almak için JustGetMyData üzerinde bir işlem yapmıyorsunuz. Site, yalnızca bilgilerinizin bir kopyasını elde etmek istediğiniz devlerden bunu nasıl alabileceğinizi anlatıyor. Örneğin bilgi alması zor olarak işaretlenen Aliexpress'ten kişisel bilgilerinizin bir kopyasını talep etmek için Aliexpress'in belirtilen sayfasındaki yönergelerini izlemeniz gerekiyor.

Günümüzde her gün defalarca kullandığımız Google'dan kişisel bilgilerinizin bir kopyasını almaksa oldukça kolay. Öncelikle " https://takeout.google.com/" internet adresine gidiyorsunuz ve Google Paket Servisi sayfasına ulaşıyorsunuz. Bu sayfada istediğiniz bilgileri işaretleyerek "Sonraki adım" seçeneğine basıyor, dosya türünü seçtikten sonra bilgilerinizi kolayca indirebiliyorsunuz.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan kişiler internet sitelerinin depoladığı kişisel bilgilere "Genel Veri Koruma Yönetmeliği" sayesinde nispeten daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Ancak bizim gibi AB dışındaki ülkelerde bu tür bilgileri edinmek için JustGetMyData gibi bir site fazlasıyla yararlı olabiliyor.